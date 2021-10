Τεχνολογία - Επιστήμη

Meta: Αντιπερισπασμός, φυγή προς τα εμπρός, ή “Μετά-σταση”;

Με όνειρο να γίνει ο διευθυντής ορχήστρας ενός παράλληλου σύμπαντος δραπετεύοντας από τα σκάνδαλα, η «Meta» διχάζει με το rebranding της...

Οι πλατφόρμες Facebook και Instagram, οι εφαρμογές μηνυμάτων WhatsApp και Messenger και οι κάσκες εικονικές πραγματικότητας Oculus ανήκουν πλέον στην Meta που ονειρεύεται να γίνει ο διευθυντής ορχήστρας ενός παράλληλου σύμπαντος δραπετεύοντας από τα καθημερινά σκάνδαλα που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ιδρυτής του τεχνολογικού κολοσσού που κατηγορείται ότι βάζει το κέρδος πριν από τους ανθρώπους, επέλεξε το rebranding με το όνομα «meta» για να δείξει ότι «υπάρχει πάντα περισσότερο για να αναπτυχθεί» και παρουσίασε το νέο μπλε logo με το ? , το μαθηματικό σύμβολο του άπειρου.

«Μάθαμε πολλά αντιμετωπίζοντας πληθώρα προβλημάτων», είπε εξηγώντας ότι είναι πλέον καιρός να αντληθούν τα διδάγματα «για να δημιουργηθεί το επόμενο κεφάλαιο», αφού πέρασε μιάμιση ώρα παρουσιάζοντας το «metaverse», που αντιπροσωπεύει, κατά το όραμά του, το μέλλον του Ιντερνετ, μετά την εποχή των υπολογιστών και των smartphones.

Ομως, η αλλαγή ονόματος ερμηνεύεται ως ελιγμός αντιπερισπασμού του τεχνολογικού κολοσσού που πλήττεται από σειρά σκανδάλων, από την εμπιστευτικότητα των δεδομένων μέχρι τον σεβασμό του δικαιώματος του ανταγωνισμού.

Μετά-σταση

«Η αλλαγή ονόματος δεν αλλάζει την πραγματικότητα: το Facebook καταστρέφει τη δημοκρατία μας και είναι ο βασικός φορέας της παραπληροφόρησης και του μίσους», σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση ακτιβιστών κατά του Facebook που ονομάζεται «The Real Facebook Oversight Board» (Το Πραγματικό Συμβούλιο Εποπτείας του Facebook).

Το Twitter πλημμύρισε από σαρκαστικά και επικριτικά σχόλια.

«Meta, δηλαδή «είμαστε ένα καρκίνος της δημοκρατίας που κάνει μετάσταση για να γίνει μηχανή παρακολούθησης και προπαγάνδας για την υποστήριξη αυταρχικών καθεστώτων, την καταστροφή της κοινωνίας των πολιτών...και την δημιουργία κέρδους!», έγραψε για παράδειγμα η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, σταρ της αμερικανικής αριστεράς.

Αλλοι σημείωσαν ότι η Google παρέμεινε Google στο μυαλό των ανθρώπων παρά την δημιουργία, το 2015, της μητρικής Alphabet για να πλαισιώσει τις πειραματικές δραστηριότητες στην καινοτομία.

Η οργή των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών οξύνθηκε τις τελευταίες εβδομάδες κατά της Facebook, έπειτα από τις αποκαλύψεις της Φράνσις Χάουγκεν, που δείχνουν ότι ο τεχνολογικός κολοσσός επέλεξε να αγνοήσει μέρος των κινδύνων -τοξικά περιεχόμενα στο Instagram για τους νέους, παραπληροφόρηση που υποσκάπτει την δημοκρατία, κλπ - για να διαφυλάξει τα κέρδη του.

Η εταιρεία, που είναι ήδη στόχος πλήθους ερευνών και διώξεων, βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα έρευνα της αμερικανικής κυβέρνησης, που βασίζεται σε εσωτερικά έγγραφα τα οποία η πρώην μηχανικός παρέδωσε στις αμερικανικές χρηματιστηριακές αρχές, το SEC.

Την Τρίτη, η Facebook ζήτησε από όλους του υπαλλήλους της να διατηρήσουν όλα τα εσωτερικά έγγραφα των τελευταίων πολλών ετών για να μπορούν να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενα δικαστικά αιτήματα.

«Ταπεινοφροσύνη...»

Στην παρουσίασή του, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ αναφέρθηκε ελάχιστα στις ανησυχίες της κοινωνίας και μόνο κατά αφηρημένο και θετικό τρόπο.

«Τα τελευταία χρόνια έχω πάρει πολλά μαθήματα ταπεινοφροσύνης. Εχω φθάσει στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη επιλογών και οι υψηλές τιμές πνίγουν την καινοτομία, εμποδίζουν τους ανθρώπους να αναπτύξουν καινούργια πράγματα και καθυστερούν ολόκληρη την ψηφιακή οικονομία», είπε καρφώνοντας την Apple και το οικοσύστημά της που έχει οικοδομηθεί γύρω από το iPhone.

Το αφεντικό της Meta αναφέρθηκε κυρίως στο όραμά του για το metavers, το οποίο «θα δώσει μία βαθιά αίσθηση της παρουσίας του άλλου».

Σχεδίασε ένα μελλοντικό σύμπαν εικονικής πραγματικότητας επικαλούμενος μυθιστορήματα επιστημονικής φαντασίας, όπου θα αναμειγνύονται πραγματικά πρόσωπα και αντικείμενα μαζί με avatar και εικονικά περιβάλλοντα, χάρη στις νέες τεχνολογίες αιχμής.

«Θα μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα απλώς κοιτάζοντας τα δάκτυλά σας να πληκτρολογούν το μήνυμα, θα είναι απίστευτο», είπε κατενθουσιασμένος.

Η Meta θέλει να επενδύσει πολλά δισεκατομμύρια τα χρόνια που έρχονται για να οικοδομήσει ένα οικοσύστημα που θα αντιπροσωπεύει, σε δέκα χρόνια, «ένα δισεκατομμύριο χρήστες, εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ψηφιακού εμπορίου και εκατομμύρια θέσεις εργασίας για creators και developers».

Ο Ζάκερμπεργκ επιμένει στην ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων που θα επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα, όπως είναι η δυνατότητα δημιουργίας ενός ρούχου σε έναν ψηφιακό χώρο και η χρησιμοποίησή του σε έναν άλλο χώρο, και την διασφάλιση ότι οι χρήστες δεν θα είναι «φυλακισμένοι σε έναν κόσμο ή μία πλατφόρμα».

