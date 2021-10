Οικονομία

Γεωργιάδης για πληθωρισμό: Είμαστε πάνω από το πρόβλημα

Τα μέτρα που λαμβάνουμε κρατάνε την οικονομία στις ράγες, τονίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Τι είπε για το ενδεχόμενο ενός lockdown.

Στο ζήτημα του πληθωρισμού αλλά και τη διαχείριση της πανδημίας αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον "Σκάι”.

Όπως είπε ο υπουργός παρατηρείται έκρηξη του πληθωρισμού στην ενέργεια παγκοσμίως, με την Ελλάδα να καθίσταται αδύνατο να εξαιρεθεί. Ωστόσο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως η κυβέρνηση βρίσκεται πάνω από το πρόβλημα και αν χρειαστεί να παρέμβει θα το πράξει.

Η πληθωριστική φάση στην οποία βρισκόμαστε είναι ακραία υποστήριξε ο υπουργός, παράλληλα όμως παρέθεσε δύο θετικά στοιχεία για την ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα είναι η 3η χαμηλότερη σε πληθωρισμό χώρα στην ΕΕ, ενώ κατέγραψε την 2η χαμηλότερη αύξηση στην ενέργεια.

«Τα μέτρα που λαμβάνουμε μέχρι τώρα κρατάνε την οικονομία στις ράγες» επισήμανε ο υπουργός, τονίζοντας ότι αν εξαιρεθεί η ενέργεια, σε όλα τα άλλα αγαθά έχουν πέσει οι τιμές.

Για τον περιορισμό του κορονοϊού, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως πλέον έχουμε να κάνουμε με την πανδημία των ανεμβολίαστων, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση γενικού lockdown. «Έχει εκλείψει το εθνικό μας δικαίωμα να κλείνουμε τον κόσμο σπίτι του», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Άγγελα Μέρκελ, ο υπουργός ανέφερε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν χαρίστηκε στην Γερμανίδα καγκελάριο. «Είπε mea culpa στο μέτρο που μπορούσε, φάνηκε να αναγνωρίζει τα λάθη της» ανέφερε επίσης για την Άγγελα Μέρκελ.

Τέλος, άσκησε κριτική στη Γερμανία με αφορμή τον εξοπλισμό της Τουρκίας. «Ήταν μια λάθος απόφαση, πρέπει η νέα κυβέρνηση της χώρας να την επανεξετάσει» είπε.

