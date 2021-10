Κοινωνία

Ρομά επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο του Αστυνομικού Διευθυντή Αχαΐας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση μεταξύ αστυνομίας και Ρομά, με αφορμή τα όσα έγιναν στο Πέραμα με τον θάνατο του 18χρονου, επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ένταση μεταξύ αστυνομίας και Ρομά, με αφορμή τα όσα έγιναν στο Πέραμα με τον θάνατο του 18χρονου, επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Το βράδυ της Πέμπτης ο αστυνομικός διευθυντής της Αχαϊας, ταξίαρχος Γιάννης Κυριακόπουλος πήγαινε με το υπηρεσιακό του όχημα σε ένα από τα μπλόκα που είχαν στηθεί για να επιβλέψει την κατάσταση και να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες.

Ξαφνικά όμως το αυτοκίνητό του περικυκλώθηκε από δύο αγροτικά οχήματα που επέβαιναν Ρομά, οι οποίοι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του με πέτρες.

Ευτυχώς χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά του κατάφερε να απεγκλωβίσει το όχημα και να απομακρυνθεί από το σημείο, με αποτέλεσμα το επεισόδιο να μην πάρει χειρότερες διαστάσεις.

Πηγή: flamis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για γυναικοκτονίες: χρειάζεται αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα (βίντεο)

Τροχαίο ατύχημα με τρακτέρ και δύο αυτοκίνητα στη Λαμία (εικόνες)

Meta: Αντιπερισπασμός, φυγή προς τα εμπρός, ή “Μετά-σταση”;