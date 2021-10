Πολιτική

Εκβίαζαν με βίντεο τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου

Του ζητούσαν 40.000 ευρώ. Ποιος φέρεται να κρύβεται από πίσω. Η ανάρτηση του Δημάρχου Παντελή Τσακίρη.

Στη σύλληψη τριών ατόμων που εκβίαζαν με τη δημοσιοποίηση βίντεο τον δήμαρχο Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες 46 και 66 ετών και μία γυναίκα 22 ετών, καθώς και 60χρονος συνεργός τους, είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της εκβίασης κατά συναυτουργία, συνέργειας σε εκβίαση, παραβίασης του απορρήτου της προφορικής και τηλεφωνικής επικοινωνίας και παραβάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, 38χρονος και ο αδερφός του, 41 ετών κατήγγειλαν στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ότι οι δύο συλληφθέντες άνδρες απαίτησαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου να μη δυσφημήσουν τον πρώτο, δημοσιοποιώντας καταγεγραμμένο σε βίντεο υλικό που κατείχαν, έπειτα από παρακολούθηση που προηγήθηκε.

Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία χθες προσήλθε σε προκαθορισμένο ραντεβού, στην περιοχή της Καλαμαριάς ο 46χρονος για να παραλάβει το συμφωνηθέν ποσό, οπότε και συνελήφθη. Στη συνέχεια συνελήφθησαν ο 66χρονος, ο οποίος ανέμενε τον συνεργό του για να του παραδώσει μέρος του ποσού και η 22χρονη, στην τηλεφωνική συσκευή της οποία βρέθηκε υλικό σχετικό με την υπόθεση.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 60χρονου ημεδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία, ανέθεσε την παρακολούθηση στους άλλους συλληφθέντες.

Από τη Αστυνομία κατασχέθηκαν και εστάλησαν για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση, ηλεκτρονικές συσκευές (κινητά τηλέφωνα, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, usb) και μία φορητή συσκευή καταγραφής ήχου, με την οποία ο 46χρονος κατέγραφε τη συνομιλία του με τον 41χρονο παθόντα εν αγνοία του.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Δήμαρχος Ωραιοκάστρου: Τώρα αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook γνωστοποιεί ότι προχώρησε στην καταγγελία στην Αστυνομία ότι δεχόταν εκβιασμό και κάνει λόγο για βίαιη εισβολή στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

«Αισθάνομαι σοκαρισμένος για τη βίαιη εισβολή στην προσωπική και οικογενειακή μου ζωή. Πολύ θυμωμένος και αηδιασμένος για τις μεθόδους που μετέρχονται "κάποιοι" για να πετύχουν τους σκοπούς τους. Ως εδώ. Τώρα αναλαμβάνει η Δικαιοσύνη. Ευχαριστώ θερμά τις αρχές της Αστυνομίας και ειδικότερα τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και την Υποδιεύθυνση Εκβιαστών για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της υπόθεσης. Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Τέλος» αναφέρει o δήμαρχος Ωραιοκάστρου στην ανάρτησή του στο Facebook.

