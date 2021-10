Πολιτική

Οικονόμου σε Τσίπρα: Σε όλη την πανδημία επενδύετε στην καταστροφή

Στις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας ο κ. Τσίπρας επενδύει στην καταστροφή, προσδοκώντας να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Χωρίς προτάσεις, με ψέματα και αφορισμούς», δήλωσε ο Γιάννης Οικονόμου απαντώντας σε ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον Νοέμβριο του 2020 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε τον πρωθυπουργό ότι ”πουλάει ελπίδα λέγοντας δήθεν ότι έχει εξασφαλίσει και μάλιστα δωρεάν ένα εμβόλιο που δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί” και προσέθεσε: «Μέχρι πολύ πρόσφατα το κόμμα του υπονόμευσε τον εμβολιασμό. Σήμερα χωρίς ούτε μια πρόταση για τον εμβολιασμό, κατηγορεί την κυβέρνηση που αγωνίζεται μαζί με τους επιστήμονες για να επιστρέψει η ζωή στην πληρότητας της. Αναρωτιόμαστε, ο κ. Τσίπρας θέλει μια κοινωνία περίκλειστη; Με υποτυπώδη οικονομική δραστηριότητα; Με τα σχολεία και τα πανεπιστήμια κλειστά; Αυτή είναι η πρόταση του στους πάνω από 6.500.000 Έλληνες που έχουν εμβολιαστεί».

Υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση, υπεύθυνα και με σχέδιο, οργανώνει την άμυνα της χώρας ενάντια στην πανδημία που βρίσκεται ξανά σε έξαρση σε ολόκληρη την Ευρώπη» επισήμανε: «Όσους περισσότερους ανεμβολίαστους έχουμε τόσο πιο έντονα θα την αντιμετωπίσουμε. Για αυτό και το πρόγραμμα εμβολιασμού συνεχίζεται και επεκτείνεται με την χορήγηση της 3ης δόσης. Πολλαπλασιάζουμε τη δυναμικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ το οποίο μας παρέδωσαν ανοχύρωτο. Είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε πρόσβαση στα φάρμακα που θα εγκρίνει η επιστήμη. Ο καιροσκοπισμός του κ. Τσίπρα δεν μας αφορά γιατί οι πράξεις είναι αυτές που μετρούν και όχι τα παχιά και ανεύθυνα λόγια».

Νωρίτερα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρνητική εξέλιξη στο μέτωπο της πανδημίας και προτείνει: «Ας αναθέσουμε σε μια ολιγομελή επιστημονική επιτροπή με πρόσωπα κοινής αποδοχής, να σχεδιάσει και να προτείνει μέτρα που όλοι θα αποδεχθούμε, χωρίς τη σκέψη μας στο πολιτικό κόστος».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

"Ένα πριν, ακριβώς μετά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, σήμανε στη χώρα συναγερμός για τη ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε έστω και καθυστερημένα να λάβει έκτακτα μέτρα, παριστάνοντας ότι αιφνιδιάστηκε, αν και ο υπουργός ανάπτυξης ομολόγησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι πριν τον τριήμερο εορτασμό οι επιστήμονες προειδοποιούσαν για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά στην κυβέρνηση αποφάσισαν να μη λάβουν κανένα μέτρο γιατί δεν ήθελαν να χαλάσουν το εορταστικό κλίμα των ημερών.

Πολύ αργότερα ο κ. Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος. Την επόμενη ημέρα του λάθους του κ. Μητσοτάκη, την 29η Οκτωβρίου πέρυσι, καταγράφηκαν 1.211 νέα κρούσματα, 12 θάνατοι, ενώ στα νοσοκομεία της χώρας είχαμε 114 διασωληνωμένους συμπολίτες μας. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, λες και δεν πέρασε ούτε μια ημέρα, είδαμε στη Θεσσαλονίκη το ίδιο ακριβώς έργο. Με τους ίδιους πρωταγωνιστές.

Μόνο που φέτος, την επόμενη της εθνικής μας επετείου τα μεγέθη είναι ασύγκριτα χειρότερα. Χθες καταγράφηκαν 3.643 νέα κρούσματα, 55 θάνατοι, ενώ έχουμε 392 διασωληνωμένους συμπολίτες μας. Ενώ η Θεσσαλονίκη, η πόλη των επαναλαμβανόμενων κυβερνητικών λαθών, κατέγραψε αρνητική πρωτιά με 661 κρούσματα έναντι 599 της τουλάχιστον τριπλάσιας σε πληθυσμό Αττικής. Η αδράνεια και η επανάληψη των ίδιων λαθών από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αποτελεί είδηση. Είναι άλλωστε γνωστό ότι έχει πετάξει λευκή πετσέτα.

Έχρισε υπουργό κάποιον που παλαιότερα πρωτοστατούσε στην αμφισβήτηση της επιστήμης και των εμβολίων και πιο πρόσφατα είχε δηλώσει ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν. Το μήνυμα σαφές και η προτεραιότητα να χαϊδέψει τα αυτιά του, ως επί το πλείστον, ακροδεξιών πεποιθήσεων αντιεμβολιαστικού ακροατηρίου, ακόμη σαφέστερη. Αργότερα κήρυξε μάλιστα και το τέλος της πανδημίας.

Με αποφάσεις που πάρθηκαν χωρίς να έχουν την έγκριση καμίας επιτροπής επιστημόνων. Με εμβολιαστική κάλυψη εδώ και πολύ καιρό κολλημένη γύρω στο 60%, ενώ άλλες χώρες έχουν υπερβεί το 80%, και με σταθερές, εδώ και μήνες, επιδόσεις σε απώλειες που μας κατατάσσουν στους χειρότερους σε όλη την Ευρώπη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε, απλά να μην ασχολείται. Πως το είπε πάλι ο υπουργός της αναπτύξεως ; «Να μη σώσουν, όσοι δεν εμβολιάστηκαν».

Το πρόβλημα όμως, όπως καλά γνωρίζουμε, δεν αφορά μόνο τους ανεμβολίαστους. Ήδη στις ΜΕΘ ένα 14% των διασωληνωμένων είναι πλήρως εμβολιασμένοι συμπολίτες μας. Και δε γνωρίζουμε καν, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό όσων εμβολιασμένων νοσηλεύονται στις κλινικές COVID. Ενώ η μετατροπή για μια ακόμη φορά όλων των νοσοκομείων της χώρας σε νοσοκομεία COVID, αναμένεται να επιβαρύνει χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από άλλες ασθένειες και να αυξήσει περαιτέρω την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, προφανώς και εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Συνεπώς τα πράγματα εξελίσσονται για άλλη μια φορά με τρόπο οδυνηρό. Η εξέλιξη αυτή μας αφορά όλους και κάτι πρέπει να κάνουμε.

Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, έχουν αποφασίσει να μην ασχολούνται. Να μην ενισχύουν το ΕΣΥ γιατί δεν είναι στο πρόγραμμά τους, και ας βρίσκεται πάλι στα όρια της κατάρρευσς από την υποστελέχωση. Να αδιαφορούν που ο εμβολιασμός βάλτωσε γιατί δε θέλουν να τα βάλουν με τους αντιεμβολιαστές ψηφοφόρους τους, ούτε να πείσουν με στοχευμένες καμπάνιες όσους ακόμα διατηρούν επιφυλάξεις. Να μην προωθούν τα φαρμακευτικά προγράμματα για να μην παραδεχτούν την ανεπάρκειά τους να τα φέρουν νωρίτερα. Εμείς όμως, όλοι εμείς, κόμματα, επιστήμονες, πολίτες, έχουμε χρέος να μη συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι θα συνηθίσουμε στην απώλεια της ζωής.

Να μη συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι και αυτό το χειμώνα θα χάσουμε άδικα πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας. Να μη συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι δε γίνεται να αλλάξουμε τη πορεία των πραγμάτων. Να μην αποδεχτούμε ότι δε γίνεται να εμβολιάσουμε περισσότερους, να προστατέψουμε περισσότερους.

Η έκτακτη κατάσταση απαιτεί έκτακτα μέτρα. Η κυβέρνηση όμως αρνείται να αναλάβει πολιτική ευθύνη. Αρνήθηκε πέρυσι την πρότασή μου για υπουργό κοινής αποδοχής. Ακόμη και για σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Αρνείται και τώρα να παραδεχτεί την τραγική πορεία της χώρας. Τώρα όμως δεν είναι η ώρα του πολιτικού ανταγωνισμού αλλά η ώρα της ευθύνης.

Ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό: Ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να αποφύγουμε μια νέα εκατόμβη νεκρών τους επόμενους μήνες. Και ας αναθέσουμε σε μια ολιγομελή επιστημονική επιτροπή με πρόσωπα κοινής αποδοχής, να σχεδιάσει και να προτείνει μέτρα που όλοι θα αποδεχθούμε, χωρίς τη σκέψη μας στο πολιτικό κόστος".

