Αθλητικά

Γιαννιτσά - Ατύχημα Motocross: Αποσωληνώθηκε ο 16χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε οι γιατροί για το 16χρονο αγόρι. Ποια η κατάσταση του 27χρονου.

Αποσωληνώθηκε το 16χρονο παιδί που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα Motocross στα Γιαννιτσά.

Το αγόρι θα παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τα επόμενα 24ωρα ώστε να παρακολουθείται η κατάστασή του, αλλά οι γιατροί του είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του,

Σε ό,τι αφορά τον 27χρονο τραυματία, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται «κρίσιμη. Άλλωστε παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου».

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν αναβάτης που συμμετείχε στον αγώνα motocross έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας σε ένα από τα άλματά του, με συνέπεια το δίκυκλο να πέσει στην περίφραξη και σε μεταλλική κολόνα, τραυματίζοντας σοβαρά τα δύο άτομα.





Πηγή: voria.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο ατύχημα με τρακτέρ και δύο αυτοκίνητα στη Λαμία (εικόνες)

Meta: Αντιπερισπασμός, φυγή προς τα εμπρός, ή “Μετά-σταση”;

Οικονόμου για γυναικοκτονίες: χρειάζεται αντιμετώπιση σε όλα τα επίπεδα (βίντεο)