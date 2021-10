Κοινωνία

Μενίδι: Ληστές έσερναν γυναίκα για... 400 μέτρα

Πρωτόγνωρο περιστατικό στο Μενίδι. Ρομά εμβόλισαν αμάξι για να κλέψουν και έσερναν γυναίκα για... 400 μέτρα.

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό συνέβη την Παρασκευή στο Μενίδι με μια ληστεία από Ρομά, οι οποίοι εμβόλισαν αμάξι για να κλέψουν και έσερναν γυναίκα για... 400 μέτρα.

Στο σημείο επί της οδού Καραμανλή στο Μενίδι οι δράστες αρχικά τράκαραν το αυτοκίνητο της γυναίκας, εκείνη κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να δει τι συμβαίνει, κι ο ένας εκ των δραστών της έκλεψε την τσάντα και εκείνη, στην προσπάθειά της να τους εμποδίσει και να πάρει την τσάντα πίσω, γραπώθηκε στο καπό.

Οι δραστες τότε, όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες πάτησαν γκάζι και έσερναν τη γυναίκα πάνω στο καπό του αυτοκινήτου για 400 μέτρα.

Όσοι βρισκόταν εδώ στα μαγαζιά τριγύρω εκείνη την ώρα βλέποντας τι γίνεται άρχισαν να τρέχουν πίσω από το αυτοκίνητο.

Οι ληστές δεν μπόρεσαν να ρίξουν τη γυναίκα από το αυτοκίνητο και ένας κατέβηκε και την ξυλοκόπησε, την αφησαν στο δρόμο για έφυγαν.

Το όχημα των ληστών, οι οποίοι αναζητούνται, βρέθηκε καμένο και εγκαταλελειμμένο στους πρόποδες της Πάρνηθας, ενώ η γυναίκα που έπεσε θύμα είναι καλά στην υγεία της.





