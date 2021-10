Κόσμος

Ο Μπόρις Τζόνσον για την υγεία της Βασίλισσας Ελισάβετ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με την 95χρονη μονάρχη. Τι είπε για τις φήμες για επιδείνωση της υγείας της.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία συμβούλευσαν οι γιατροί να ξεκουραστεί και να αποφύγει τις επίσημες επισκέψεις για τουλάχιστον δύο εβδομάδες ακόμη, βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα, δήλωσε σήμερα ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον , ο οποίος συνομίλησε με την 95χρονη μονάρχη αυτή την εβδομάδα.

΄Εχει υπάρξει ανησυχία σχετικά με την υγεία της βασίλισσας, η οποία είναι η γηραιότερη μονάρχης και με τη μεγαλύτερη θητεία παγκοσμίως, από τότε που ματαίωσε έναν αριθμό προγραμματισμένων επισκέψεών της και πέρασε μια νύχτα σε νοσοκομείο για άγνωστη αιτία, η οποία ωστόσο δεν συνδέεται με την COVID-19.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά που η βασίλισσα παρέμεινε στο νοσοκομείο εδώ και χρόνια.

Ο Τζόνσον, ο οποίος επικοινωνεί με την βασίλισσα κάθε Τετάρτη για την εβδομαδιαία ενημέρωσή της, δήλωσε σήμερα στο Channel 4 ότι κατά την τελευταία συνομιλία τους την βρήκε σε πολύ καλή φόρμα. "Απλώς πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή των γιατρών της και να ξεκουραστεί και θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό. Νομίζω ότι όλη η χώρα της εύχεται να είναι καλά".

Η Ελισάβετ ξεκουράζεται στην κατοικία της στο Κάστρο του Ουίνδσορ μετά την μονοήμερη νοσηλεία της πριν από δέκα ημέρες.

Η βρετανίδα μονάρχης, η οποία φημίζεται για την καλή κατάσταση της υγείας της και παρά την ηλικία της εκτελεί τα δημόσια καθήκοντά της, ματαίωσε ένα ταξίδι της στη Βόρεια Ιρλανδία καθώς και την επίσκεψή της στην σύνοδο COP26 για την κλιματική αλλαγή στην Γλασκώβη την ερχόμενη εβδομάδα, όπου ήταν προγραμματισμένο να απευθυνθεί στους παγκόσμιους ηγέτες κατ΄ιδίαν.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι η Ελισάβετ δεν θα παραστεί σε μια σημαντική εκδήλωση στις 13 Νοεμβρίου που θα πραγματοποιήσει μια φιλανθρωπική οργάνωση του βρετανικού στρατού στο Royal Albert Hall, αλλά έχει "σαφή πρόθεση" να παραστεί στην τελετή μνήμης για τους βετεράνους, την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, μια εκδήλωση μεγάλης σημασίας για την ίδια.

Μια πηγή του παλατιού έχει ανακοινώσει ότι η βασίλισσα έχει καλή διάθεση και ότι έχει καταγράψει σε βίντεο έχαν χαιρετισμό προς τους συμμετέχοντες στην COP26.

Η περαιτέρω ανάπαυση είναι μια "συνετή πρόληψη", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

