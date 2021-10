Αθλητικά

Super League 2: Νέα αναβολή της πρεμιέρας λίγες ώρες πριν τη σέντρα!

Τα νέα δεδομένα που οδήγησαν σε ακόμη μια αναβολή της έναρξης. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί νέα κλήρωση του πρωταθλήματος.

Ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθεί η σέντρα στη Super League 2, όπως είχε προγραμματιστεί. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2021/2022 η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε τη μετάθεση της πρεμιέρας, μετά την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου με αφορμή την ανατροπή στην υπόθεση της Ζακύνθου.

Τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί η νέα κλήρωση του πρωταθλήματος, μετά την εξέλιξη με τους νησιώτες, ενώ στη διαδικασία θα συμμετέχει και η Καβάλα, καθώς η μακεδονική ομάδα ακολούθησε την ίδια διαδικασία με τη Ζάκυνθο και θα λάβει μέρος στο πρωτάθλημα της δεύτερης τη τάξει κατηγορίας.

Όπως έγινε γνωστό η ομάδα των Ιόνιων νήσων θα τοποθετηθεί στον δεύτερο όμιλο, ενώ η Καβάλα στον πρώτο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League 2

«Μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας, αποφάσισε ομόφωνα:

Α) Την αναβολή της έναρξης του πρωταθλήματος Betsson Super League 2 κατά μια εβδομάδα (6-7.11.2021).

Β) Την ένταξη της ΠΑΕ Α.Ο Καβάλα στον Α Όμιλο και της ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος στον Β Όμιλο του πρωταθλήματος Betsson Super League 2

Γ) Η κλήρωση θα διεξαχθεί σε live streaming τη Δευτέρα 1.11.2021 στις 12:00.»

