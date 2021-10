Αθλητικά

Paris Masters - Τσιτσιπάς: Στο ίδιο “μονοπάτι” με Τζόκοβιτς

Ποιους αντιπάλους θα βρει μπροστά του ο Έλληνας πρωταθλητής.

Τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Λόιντ Χάρις και στον Άλεξ ντε Μινόρ θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Paris Masters, όπου ο Έλληνας τενίστας θα λάβει μέρος για 4η φορά στην καριέρα του.

Το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 2ο γύρο του τουρνουά και η σημερινή κλήρωση τον έφερε στο ίδιο... μονοπάτι με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον οποίο είναι πιθανό να συναντήσει στους ημιτελικούς, εφόσον και οι δύο προχωρήσουν μέχρι τότε.

Εφόσον ο Τσιτσιπάς περάσει το εμπόδιο του Χάρις ή του Ντε Μινόρ, στην φάση των “16” θα παίξει με τον νικητή από τα ζευγάρια Λάσλο Τζέρε (έρχεται από τους προκριματικούς) ή Τζέιμς Ντάκγουορθ - Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Πιθανοί αντίπαλοι του Έλληνα πρωταθλητή στους προημιτελικούς του τουρνουά είναι οι Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ, Άντι Μάρεϊ και Χούμπερτ Χουρκάτς.

Όπως προαναφέρθηκε, μπορεί στην 4άδα να παίξει με τον κορυφαίο τενίστα του κόσμου, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει στο πρόγραμμά τους τρεις από τους τέσσερις ημιφιναλίστ του Indian Wells (Νόρι, Μπασιλασβίλι, Φριτς), αλλά και τον Αντρέι Ρούμπλεφ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκεται στην καλύτερή του κατάσταση.

Ο κάτοχος του τίτλου, Ντανίλ Μεντβέντεφ, θα ξεκινήσει στον 2ο γύρο απέναντι στον νικητή της αναμέτρησης του Ίλια Ιβάσκα με τον Άλμπερτ Ράμος-Βινιόλας, ενώ ο έτερος περσινός φιναλίστ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα παίξει με έναν εκ των Ντούσαν Λάγιοβιτς και Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

