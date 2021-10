Life

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο “Piero”

Έφυγε από τη ζωή ο Πέτρος Παπαϊωάννου, που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στη νυχτερινή διασκέδαση κατά τη δεκαετία του ’80.

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 76 ετών, ο Πέτρος Παπαϊωάννου, γνωστός ως “Piero”, ιδιοκτήτης χώρων διασκέδασης και DJ στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του ’80. Τον θάνατο του έκανε γνωστό με ανακοίνωση του το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΚΜ).

Ο “Piero” νοσηλεύτηκε στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης του ΚΚΠΚΜ “Ο Άγιος Παντελεήμων” από τον Απρίλιο του 2021 κατόπιν της δικής του επιθυμίας και την συμβολή όλων όσων τον αγάπησαν και υπήρξε για αυτούς αναφορά των εφηβικών και νεανικών τους χρόνων.

«Όλους αυτούς τους μήνες, ο Πέτρος Παπαϊωάννου απολάμβανε τη φροντίδα, τη νοσηλεία και την αγάπη των εργαζομένων και ήταν ευτυχής που διαβιούσε σε ένα νέο περιβάλλον στοργής και συντροφικής κοινωνικότητας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ο θάνατός του επήλθε συνεπεία αιφνίδιας καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στις 12:30, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων εντός του παραρτήματος “Ο Άγιος Παντελεήμων”. Την τελετή και τα έξοδα κηδείας αναλαμβάνει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

