Πλακιωτάκης: Η Τουρκία αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της στην ΕΕ

Αρνείται να δεχτεί το πλοίο με τουρκική σημαία που απέπλευσε από τουρκικό λιμάνι και μεταφέρει περίπου 400 αλλοδαπούς.

Σε δηλώσεις του για το θέμα των 400 περίπου αλλοδαπών που επιβαίνουν σε πλοίο με τουρκική σημαία προχώρησε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης.

«H Τουρκία για μία ακόμα φορά αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στην ΕΕ.

Δεν δέχτηκε την επιστροφή πλοίου τουρκικής σημαίας που απέπλευσε από τουρκικό λιμάνι, προφανώς και σε γνώση της τουρκικής ακτοφυλακής και συνεχίζει να αδιαφορεί για την ανθρώπινη ζωή.

Η Ελλάδα αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι σέβεται απόλυτα το διεθνές δίκαιο και ότι η προστασία των θαλασσίων συνόρων συνδυάζεται με την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

