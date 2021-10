Κόσμος

Αιθιοπία: οι αντάρτες συνεχίζουν την προέλαση τους

Αντικρουόμενες πληροφορίες από την Κυβέρνηση της Αντίς Αμπέμπα και το TRLF, για την έκβαση των μαχών. Οι ΗΠΑ κάλεσαν τους αντάρτες να σταματήσουν την προώθηση τους στα βόρεια της χώρας.

Οι αντάρτες του Τιγκράι ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέλαβαν τη στρατηγικής σημασίας πόλη Ντέσι, στην επαρχία Αμχάρα της Αιθιοπίας, όπου έχουν καταφύγει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις.

Η κυβέρνηση της Αιθιοπίας διέψευσε αυτήν την πληροφορία, υποστηρίζοντας ότι η πόλη παραμένει υπό τον έλεγχο του στρατού και ότι οι ισχυρισμοί του Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου του Τιγκράι (TPLF) είναι «κατασκευασμένη προπαγάνδα».

Σύμφωνα με το TPLF, οι μαχητές του απώθησαν τις κυβερνητικές δυνάμεις από την Ντέσι και κατευθύνονται προς την πόλη Κομπόλτσα. Ο εκπρόσωπός τους, ο Γκετάτσιου Ρέντα, είπε επίσης ότι οι δυνάμεις του Τιγκράι αιχμαλώτισαν πολλούς Αιθίοπες στρατιώτες.

Κάτοικοι της Ντέσι είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδαν μαχητές του TPLF στην πόλη, ενώ οι αιθιοπικές δυνάμεις αποσύρθηκαν μετά τις μάχες.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η πτώση της Ντέσι θα είναι μια σημαντική ήττα για την Αντίς Αμπέμπα, που εδώ και έναν χρόνο έχει εμπλακεί σε μια ένοπλη σύγκρουση με το TPLF.

Ένας έμπορος της περιοχής είπε ότι οι αντάρτες κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης ενώ πολλοί κάτοικοι στριμώχνονται σε λεωφορεία για να φύγουν προς τον νότο. «Η πόλη είναι ήσυχη, οι άνθρωποι είτε είναι στα σπίτια τους (…) είτε φεύγουν», πρόσθεσε.

Ένας άλλος κάτοικος, ο Αμίρ, είπε ότι οι Αιθίοπες στρατιώτες άρχισαν να υποχωρούν από τις θέσεις τους γύρω στις 2 το πρωί. Άλλος κάτοικος, ο Μοχάμεντ, είπε ότι οι αντάρτες μπήκαν στην πόλη όπου δεν είχε μείνει κανένας στρατιώτης. «Δεν ξέρω αν οι στρατιώτες έφυγαν ή αν αιχμαλωτίστηκαν», σημείωσε, εξηγώντας ότι και ο ίδιος στη συνέχεια εγκατέλειψε την πόλη.

Στο μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Αιθιοπίας δεν επιτρέπεται να πάνε δημοσιογράφοι και οι πληροφορίες που έρχονται από την περιοχή είναι πολύ δύσκολο να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις κάλεσε τους αντάρτες του TPLF «να σταματήσουν την προώθησή τους» στη βόρεια Αιθιοπία και να αποσυρθούν από τις επαρχίες Αμχάρα και Αφάρ. «Οι ΗΠΑ ανησυχούν πολύ από την επέκταση των μαχών στη βόρεια Αιθιοπία», τόνισε.

