G20: Ιστορική συμφωνία για κατώτατη διεθνή φορολόγηση

Εντός του 2023 οι πολυεθνικές θα πληρώνουν ελάχιστο φόρο του 15% επί των κερδών τους και θα καταβάλλουν το ποσό στις χώρες που δραστηριοποιούνται.

Στα πλαίσια της πρώτης ημέρας εργασιών του G 20, η ιταλική προεδρία ανακοίνωσε ότι επετεύχθη συμφωνία για την κατώτατη διεθνή φορολόγηση.

Εντός του 2023 οι πολυεθνικές θα πληρώνουν ελάχιστο φόρο του 15% επί των κερδών τους και θα καταβάλλουν το ποσό στις χώρες εκείνες στις οποίες πωλούν προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Bασικής σημασίας για την έγκριση του φόρου, αποδείχθηκε η στήριξη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Ντράγκι άφησε να διαρρεύσει την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση του μέτρου κατά την ιταλική προεδρία του G 20, η οποία είχε οργανώσει σειρά προπαρασκευαστικών συναντήσεων των αρμόδιων υπουργών.

Υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να καταβληθούν στα ταμεία των διαφόρων χωρών, πάνω από 150 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τα οποία έως τώρα " γλίτωναν" οι πολυεθνικές.

Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά το κλίμα, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, οι θέσεις των διαφόρων χωρών που μετέχουν στο G 20, συνεχίζουν να απέχουν σημαντικά.

