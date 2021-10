Κόσμος

Υεμένη: Πολύνεκρη έκρηξη στο αεροδρόμιο του Άντεν (βίντεο)

Αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στην είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου.

Ένα αυτοκίνητο εξερράγη κοντά στην είσοδο του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης Άντεν, στη νότια Υεμένη και υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πηγές των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής αν επρόκειτο για βομβιστική επίθεση. Μία από τις πηγές είπε ότι το όχημα εξερράγη κοντά σε ένα ξενοδοχείο του αεροδρομίου.

Μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά από τους σιίτες αντάρτες Χούτι, το Άντεν έγινε η προσωρινή έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία στηρίζεται από έναν συνασπισμό χωρών υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη ενώ περνούσε η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον κυβερνήτη της πόλης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι. Ο κυβερνήτης επέζησε.

Η αστάθεια στη νότια Υεμένη περιπλέκει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών να βάλουν τέλος στον πόλεμο, από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Το 80% του πληθυσμού της χώρας εξαρτάται από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια για να επιβιώσει.

