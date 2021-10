Αθλητικά

Basket league: Ο Προμηθέας νίκησε τον Απόλλωνα στον “εμφύλιο” της Πάτρας

Ο Προμηθέας πάτησε… γκάζι από νωρίς και δεν επέτρεψε στους αξιόμαχους γηπεδούχους να διεκδικήσουν την νίκη με αξιώσεις.

Ο Προμηθέας πήρε το ντέρμπι της Πάτρας επικρατώντας με 71-59 του Απόλλωνα, για την 5η αγωνιστική της Basket League. Aν και ο Απόλλων ήταν ο γηπεδούχος, η ομάδα του Λουίς Κασιμίρο έθεσε νωρίς τις βάσεις για το «διπλό» με κορυφαίο τον Κέντρικ Ρέι (18π., 4ασ.). Ο Προμηθέας μετρά πλέον 9 βαθμούς με 4 νίκες - 1 ήττα. Για τον Απόλλωνα που υποχώρησε στο 2-3, ο Γιώργος Τσαλμπούρης έπιασε υψηλή απόδοση με συγκομιδή 21 πόντους, ενώ 14 πόντους πρόσθεσε ο Ορλάντο Κόουλμαν.

Τα δεκάλεπτα: 16-23, 27-40, 43-52, 59-71

Μετά το 10-10, ο Προμηθέας έδειξε να έχει περισσότερες λύσεις στην επίθεση, την ώρα που ο Απόλλων τα περίμενε όλα από τον Τσαλμπούρη. Ο Ρέι ήταν «καυτός» και ο Προμηθέας έκλεισε στο +7, 16-23, την 1η περίοδο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, μείωσαν στο -6 (23-29), αλλά το γκολ φάουλ του Αγραβάνη που ακολούθησε έδωσε νέα ώθηση στον Προμηθέα, για το 27-40, στο ημίχρονο.

Αν και η ποιότητα έπεσε στην 3η περίοδο, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα, με τον Μάιλς να σκοράρει. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης έφτασε τους 21 πόντους μέχρι το τέλος του 3ου δεκαλέπτου, αλλά ο Απόλλων απλώς κατάφερε να ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, 43-52, στο 30ο λεπτό. Την ύστατη αντεπίθεση έκανε ο Απόλλων με την έναρξη της 4ης περιόδου, πλησιάζοντας (50-55) στο σκορ τον Προμηθέα. Ουσιαστικά, όλα κρίθηκαν όταν ο Ρέι ευστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα για το 52-61, ενώ μετά και το γκολ φάουλ του Μάιλς, το 52-63 υπέρ του Προμηθέα αποδείχτηκε μη αναστρέψιμο για τους παίκτες του Νίκου Βετούλα.

Διαιτητές: Κορομηλάς, Τσολάκος, Μαγκλογιάννης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Κόουλμαν 14 (1), Γκρίφιν, Τσαλμπούρης 21 (4), Διαμαντάκος 6, Ζούμπος 5, Δίπλαρος, Ντέιβις 7 (1), Κλίβελαντ 6

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Λουίς Κασιμίρο): Ρέι 18 (3), Σβαρντζ 3 (1), Γκραντ 10, Γκάντι 10 (1), Χαντ 4, Αγραβάνης 8, Γκίκας, Ρογκαβόπουλος 9 (1), Μάιλς 9 (3)

