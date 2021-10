Πολιτική

Κορονοϊός – ΚΚΕ: η αναζωπύρωση της πανδημίας έχει τη σφραγίδα της Κυβέρνησης

Ο Περισσός κατηγορεί, μεταξύ άλλων, την Κυβέρνηση, ότι «μετέτρεψε τον αναγκαίο εμβολιασμό σε μέσο εκβιασμού».

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, υποστηρίζει ότι «η αναζωπύρωση της πανδημίας, με τα νέα ρεκόρ κρουσμάτων καθημερινά, έχει τη σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής που, από τη μια μετέτρεψε τον αναγκαίο εμβολιασμό σε μέσο εκβιασμού κι εμπέδωσης της αποκλειστικότητας της ατομικής ευθύνης, ενώ από την άλλη αρνείται πεισματικά να πάρει τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής του λαού».

Όπως αναφέρει το ΚΚΕ στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμες προσλήψεις, έκτακτη χρηματοδότηση και επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων.

Όσον αφορά τα σχέδια της, για περαιτέρω εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας (νέο ΕΣΥ) και τις τροπολογίες που ανακυκλώνουν το ήδη μειωμένο υγειονομικό προσωπικό, άμεσα να μπουν στην άκρη, γιατί είναι η συνέχεια της πολιτικής που μας έφερε ως εδώ και η εφαρμογή τους αποτελεί πλέον συνειδητό έγκλημα».

