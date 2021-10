Κόσμος

Μπάιντεν – Ερντογάν θα συναντηθούν αύριο στη Ρώμη

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα προειδοποιήσει τον Τούρκο ομόλογο του , ότι τυχόν αιφνιδιαστικές ενέργειες δεν θα ωφελήσουν τις σχέσεις των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα προειδοποιήσει τον Τούρκο ομόλογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη συνάντηση που θα έχουν αύριο, ότι τυχόν αιφνιδιαστικές ενέργειες δεν θα ωφελήσουν τις σχέσεις των δύο χωρών και ότι οι κρίσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την πηγή αυτήν ο Μπάιντεν, που βρίσκεται στη Ρώμη για τη σύνοδο της G20, θα συζητήσει επίσης το αίτημα της Τουρκίας για αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς και την αμυντική σχέση της με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ερντογάν ζήτησε να κηρυχθούν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» 10 πρεσβευτές ξένων χωρών, μεταξύ των οποίων και εκείνος των ΗΠΑ, επειδή ζήτησαν την αποφυλάκιση του φιλάνθρωπου μαικήνα Οσμάν Καβαλά. Στη συνέχεια ωστόσο απέσυρε την απειλή.

