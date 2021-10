Αθλητικά

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ταπείνωσε την Τότεναμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια βδομάδα μετά την πανωλεθρία από την Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ πέρασε εμφατικά από την έδρα της Τότεναμ και πήρε βαθιά ανάσα.

Τα χαμόγελα ξαναγύρισαν απόψε στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ιστορική ταπείνωση στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Λίβερπουλ (0-5).

Με πειστική εμφάνιση και αποτελεσματικότητα, η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θριάμβευσε στο Λονδίνο επί της Τότεναμ με 3-0 και πλησίασε στους 3 βαθμούς τη συμπολίτισσα Σίτι, που βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Το δρόμο για το θρίαμβο των «κόκκινων διαβόλων» άνοιξε με ένα έξοχο γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο 39ο λεπτό, κόβοντας τα «φτερά» των γηπεδούχων και δίνοντας ψυχολογία στην ομάδα του, που κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο κι έδωσε εμφατικό τόνο στη νίκη της με τα γκολ των Καβάνι και Ράσφορντ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Υεμένη: Πολύνεκρη έκρηξη στο αεροδρόμιο του Άντεν (βίντεο)

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Αγχωτική νίκη για τους Πειραιώτες (βίντεο)