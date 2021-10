Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για πατέρα και κόρη στον Χορτιάτη

Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τους. Έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασική περιοχή.

Επιχείρηση στήθηκε το βράδυ του Σαββάτου για τον εντοπισμό δύο ατόμων, πατέρα και κόρης, οι οποίοι έχασαν τον προσανατολισμό τους σε δασική περιοχή του Χορτιάτη, ενώ έκαναν βόλτα με μηχανές.

Στις έρευνες συμμετέχει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με 11 άτομα και 4 οχήματα.

Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή Αρδαμέρι της Θεσσαλονίκης.

