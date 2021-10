Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Μαγιορκίνης: Ίσως κλείσουν τα κέντρα διασκέδασης στις “κόκκινες” περιοχές

«Δεν πρόκειται να φύγει ο ιός και αργά ή γρήγορα θα έρθουμε σε επαφή μαζί του. Ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος», τόνισε μεταξύ άλλων ο καθηγητής Επιδημιολογίας.

Για την αύξηση των κρουσμάτων και το ενδεχόμενο νέων μέτρων μίλησε ο καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Ειδικών Γκίκας Μαγιορκίνης.

«Αν το σύστημα Υγείας φτάσει στα όριά του, τότε θα μπορούσαν να μπουν κάποια μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ίσως να κλείσουν τελείως τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στις ‘κόκκινες’ περιοχές για κάποιο χρονικό διάστημα», τόνισε ο καθηγητής διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι στα μέτρα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το lockdown.

Όπως εξήγησε, «το βασικό στοιχείο που έχουμε στο μυαλό μας σε όποια μέτρα συζητούνται είναι ότι η εκρίζωση του ιού έχει πρακτικά μηδενιστεί. Δεν πρόκειται να φύγει ο ιός και αργά ή γρήγορα θα έρθουμε σε επαφή μαζί του. Ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος».

Και προσέθεσε, «Όποια μέτρα σκεφτόμαστε πρέπει να είναι βιώσιμα και βάθος χρόνου. Το μόνο βιώσιμο μέτρο είναι ο εμβολιασμός. Ακόμα και μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης να χρειαστεί να παρθούν θα είναι μόνο σε ακραίες συνθήκες και σε περιοχές με χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού».

Παρόλα αυτά δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ληφθούν αποφάσεις, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που υπάρχουν στις «κόκκινες» περιοχές, όπως Θεσσαλία, Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, όπου ο αριθμός κρουσμάτων έχει αρχίσει και αυξάνεται.

Σχετικά με τη συνεδρίαση της επιτροπής την Τετάρτη, ανέφερε ότι υπάρχει συζήτηση περί νέων μέτρων. «Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε έναν διαρκή και πιο σταθερό έλεγχο στην εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση, όπου υπάρχει παραβατικότητα. Υπάρχουν τρόποι να αυξηθεί ο έλεγχος για τήρηση των μέτρων».

Τέλος, ανέφερε ότι όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα δημιουργηθεί ένας κορεσμός μέσω της νόσησης στα άτομα που είναι πιο ευαίσθητα και κάποια στιγμή θα μειωθεί ο αριθμός θανάτων και κρουσμάτων. «Αυτό, όμως, θα γίνει με βαρύ κόστος. Ο αριθμός θανάτων δεν πρόκειται να πέσει αν δεν αυξηθεί το επίπεδο εμβολιασμού».

