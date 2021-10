Αθλητικά

NBA - Μπακς: Ο Αντετοκούνμπο δεν... έφτανε για τη νίκη

Οι απουσίες «λύγισαν» για τρίτη φορά από το ξεκίνημα της σεζόν το Μιλγουόκι.



Οι απουσίες «λύγισαν» για τρίτη φορά από το ξεκίνημα της σεζόν το Μιλγουόκι και η παρουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Ντάριλ Μίντλετον δεν αρκούσε για ν΄ αποφύγουν οι πρωταθλητές την εντός έδρας ήττα από το Σαν Αντόνιο με 93-102.

Δεν βρέθηκαν σε καθόλου καλό βράδυ οι «Μπακς», που είχαν μόνο δύο παίκτες να ξεχωρίζουν. Τον Greek Freak με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ και τον Ντάριλ Μίντλετον με 19 πόντους, ωστόσο, οι τέσσερις σημαντικές απουσίες (Τζρου Χόλιντεϊ, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, Μπόμπι Πόρτις, Μπρουκ Λόπεζ) και τα πολλά τους «πλήγωσαν».

Τα «Ελάφια» σούταραν μόλις με 25.6% από το τρίποντο (10/39), έκαναν υπερβολικά πολλά και πάρα πολύ εύκολα λάθη, δεν είχαν βοήθειες από τον πάγκο με αποτέλεσμα οι Σπερς να φτάσουν στη νίκη και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους σε 2-4. Οι πρωταθλητές θα πρέπει, πλέον, ν΄ ανασυνταχθούν καθώς ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Γιούτα τα ξημερώματα της Δευτέρας (01:00).

Από τους νικητές ξεχώρισαν οι Ντεζούντε Μάρι (23 πόντοι, 8/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κέλντον Τζόνσον (12 πόντοι - 11 ριμπάουντ), Ντέρικ Γουάιτ (14 πόντους), ενώ με 16 έκλεισε τον αγώνα ο Μπριν Φορμπς (6/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές), ο οποίος πήρε και το δαχτυλίδι για την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος με το Μιλγουόκι.

Το Σαν Αντόνιο έκλεισε τον αγώνα με 7/31 τρίποντα, αλλά είχε τριπλάσιες ασίστ από λάθη (28-9) μαζί με 12 κλεψίματα.

Έχοντας σε τρομερό βράδυ του ΝτεΡόζαν και ΛαΒίν (πέτυχαν μαζί 58 πόντους) το Σικάγο «παρέσυρε» την Γιούτα (107-99), υποχρεώνοντας τους «Τζαζ» στην πρώτη εφετινή τους ήττα (4-1).

«Εκδίκηση» για τον πεσινό αποκλεισμό στα play offs του δεύτερου γύρου πήρε η Φιλαδέλφεια από την Ατλάνατα. Οι 76ερς διέλυσαν τους «Χοκς» με 122-94, έχοντας για κορυφαίο σκόρερ τον Τομπάια Χάρις με 22 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ από την πλευρά του ο Τζοέλ Εμπίντ, πέτυχε άλλους 19.

Με τον τον Στεφ Κάρι σε... ήρεμη βραδιά (20 πόντους σε 27 λεπτά συμμετοχής, οι 15 στην 3η περίοδο) το Γκόλντεν Στέιτ εποικράτησε άνετα στο Σαν Φραντσίσκο της Οκλαχόμα με 103-82, βελτιώνοντας το ρεκόρ του στο 5-1. Θετική παρουσία από τον Ποκουσέβσκι για τους Θάντερ, καθώς "άγγιξε" το double-double (7 πόντους, 9 ριμπάουντ).

Τα αποτελέσματα:

Ουάσινγκτον - Βοστόνη 115-112 2η παρ. (103 -103 κ.αγ. - 109-109 πρώτη παράταση)

Ντιτρόιτ-Ορλάντο 110-103

Νέα Ορλεάνη-Νέα Υόρκη 117-123

Ιντιάνα-Τορόντο 94-97

Φιλαντέλφια-Ατλάντα 122-94

Σικάγο-Γιούτα 107-99

Μέμφις-Μαϊάμι 103-129

Μιλγουόκι-Σαν Αντόνιο 93-102

Γκόλντεν Στέιτ-Οκλαχόμα 103-82

Μινεσότα-Ντένβερ 91-93

Φοίνιξ-Κλίβελαντ 101-92