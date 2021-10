Κοινωνία

Μεσολόγγι: 16χρονος δίνει ζωή με τον θάνατό του σε επτά άτομα

Ο 16χρονος έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από οξεία εγκεφαλομινιγγίτιδα. Η απόφαση της οικογένειας για τη δωρεά οργάνων.

Ένα 16χρονο αγόρι από το Μεσολόγγι πέθανε χτυπημένο από οξεία εγκεφαλομινιγγίτιδα.

Οι γιατροί μιλούν για ένα μικρόβιο άκρως επιθετικό στον οργανισμό δίχως να υπάρξει ακόμη γνωμάτευση για την προέλευση του.

Ο άτυχος Ντίνος έδωσε μάχη επί μία εβδομάδα, στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά δεν τα κατάφερε.

Οι γονείς του πήραν τότε την μεγάλη απόφαση, μέσα στον πόνο τους, να δώσουν ζωή σε επτά ανθρώπους χαρίζοντας τα όργανα του παιδιού τους.

