Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Χλωρός: πιθανό ένα lockdown όταν τα πράγματα ξεφεύγουν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τόνισε ότι όταν δούμε στη χώρα μας εικόνες σαν της Ιταλίας, όπου οι νεκροί θα συνωστίζονται έξω από τα νοσοκομεία, μπορεί κάποιοι να αλλάξουν γνώμη...

Εντείνεται η ανησυχία για την πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται επικίνδυνα σε καθημερινή βάση.

“Δεν μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος” τονίζει ο Διευθυντής της κλινικής Covid του νοσοκομείου Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, Δ. Χλωρός.

“Τι μπορεί να γίνει; Πολύ λίγα πλέον. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει φθάσει στα όριά του και δεν εμφανίζονται καινούριοι ανεμβολίαστοι για εμβολιασμό. Η μόνη λύση είναι ο εμβολιασμός. Ακόμα και γιατροί ή νοσηλευτές αρνούνται να εμβολιαστούν” δήλωσε και πρόσθεσε ότι όταν δούμε στη χώρα μας εικόνες σαν της Ιταλίας, όπου οι νεκροί θα συνωστίζονται έξω από τα νοσοκομεία, μπορεί κάποιοι να αλλάξουν γνώμη και να εμβολιαστούν.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" προέτρεψε τους πολίτες να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους, όπως τους συμβουλεύονται για μια επέμβαση ή για διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς όπως είπε, ένας οικογενειακός γιατρός μπορεί να πείσει κάποιον να εμβολιαστεί.

Σε ερώτηση για το εάν μπορούν να βοηθήσουν νέα μέτρα, όπως τοπικά lockdown, απάντησε ότι είναι πιθανό να φέρουν αποτέλεσμα. "Είναι πολύ πιθανό να γίνονται lockdown κάποια στιγμή όταν τα πράγματα ξεφύγουν" τόνισε ο κ. Χλωρός.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: 16χρονος δίνει ζωή με τον θάνατό του σε επτά άτομα

Επίθεση στον Βασιλακόπουλο – ΕΚΠΑ: Απαράδεκτο να προπηλακίζονται γιατροί

Θεσσαλονίκη: βρέθηκαν πατέρας και κόρη στον Χορτιάτη