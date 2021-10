Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων που νόσησαν (βίντεο)

Δύο άνδρες, που βίωσαν τον εφιάλτη του κορονοϊού, στέλνουν το δικό τους μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού.

Το δικό τους μήνυμα στέλνουν, μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" δύο άνδρες που νόσησαν από κορονοϊό.

Ο Παναγιώτης Λαμπής κόλλησε κορονοϊό και κατέληξε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο. Χρειάστηκε μάλιστα αποκατάσταση επί ένα μήνα σε ειδικό κέντρο.

Ο κ. Λαμπής θέλησε να στείλει και ένα βίντεο από τη δύσκολη αποκατάστασή του "προς γνώση και συμμόρφωση" όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν, όπως είπε. "Έπρεπε χθες να έχουν εμβολιαστεί όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση" σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Ασάρβελης μίλησε για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό, η οποία συνεχίζεται έως σήμερα καθώς πάσχει από μεταβολική μυοπάθεια εξαιτίας του κορονοϊού.

"Λείπω από την εργασία μου εννέα μήνες. Είναι αδύνατο να εργαστώ. Το μυϊκό μου σύστημα είναι σε χαμηλό επίπεδο" τόνισε.

