Τσακίρης: το ΕΣΠΑ είναι ο πραγματικός αναπτυξιακός μοχλός της χώρας (βίντεο)

Έκανε γνωστό ότι το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί δίκτυο κακοποιημένων γυναικών. Τι προβλέπεται για τις επιχειρήσεις εστίασης. Ποιοι οι στόχοι του νέου ΕΣΠΑ.

Το ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί δίκτυο θυμάτων, κακοποιημένων γυναικών πανελλαδικά, έκανε γνωστό ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" τόνισε ότι υπάρχουν 42 συμβουλευτικά κέντρα, 20 ξενώνες και 24ωρη γραμμή SOS. “Το ΕΣΠΑ, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου, πληρώνει μισθούς, πάγια, έπιπλα κτλ και θα συνεχίσει να ισχύει και στο νέο ΕΣΠΑ. Υπάρχει μεγάλο πλάνο” πρόσθεσε.

Ο κ. Τσακίρης χαρακτήρισε το ΕΣΠΑ ως τον πραγματικό αναπτυξιακό μοχλό της χώρας και σημείωσε ότι το νέο πρόγραμμα προσφέρει συνολικά 26,1 δις ευρώ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

“Είχαμε άλλη μια πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί πρώτοι εγκρίναμε το νέο ΕΣΠΑ, τον περασμένο Ιούλιο. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα κανένα άλλο κράτος δεν το έχει εγκρίνει. Στείλαμε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα στην Ε.Ε για έγκριση και ελπίζω έως την αρχή του έτους να ξεκινήσουν και οι πρώτες δράσεις” είπε.

“Αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε, σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή την αγορά, είναι να μην υπάρξει το λεγόμενο χρηματοδοτικό κενό” δήλωσε και εξήγησε ότι υπό κανονικές συνθήκες, η επιχείρηση βλέπει την επιδότηση μετά από 1,5 χρόνο. “Τώρα έχουμε μειώσει το διάστημα στους δύο μήνες. Δεν λέω ότι είναι λίγο, αλλά μιλάμε για μια αστρονομική ταχύτητα για τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ σε σχέση με τον 1.5 χρόνο”.

Παράλληλα, ο κ. Τσακίρης τόνισε ότι το νέο ΕΣΠΑ θα είναι ακόμα πιο απλοποιημένο γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του, ενώ όσον αφορά στην εστίαση, εξήγησε ότι ο επιχειρηματίας ξέρει ότι είναι ενταγμένος, ξέρει το ποσό που θα πάρει. “Έχει κάποιο χρόνο που είναι μικρότερος συγκριτικά με άλλες δράσεις ΕΣΠΑ. Πληρωμές γίνονται καθημερινά, οπότε αργά ή γρήγορα θα έρθει και η σειρά τους” κατέληξε.

