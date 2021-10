Κόσμος

Φιλιππίνες: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του

Ένας Φιλιππινέζος δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στο σπίτι του, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας που θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη παγκοσμίως για τους δημοσιογράφους.

Ο Ορλάντο Ντινόι, δημοσιογράφος του ειδησεογραφικού ιστότοπου Newsline Philippines και παρουσιαστής του ραδιοφωνικού σταθμού Energy FM, δολοφονήθηκε με έξι σφαίρες από έναν ένοπλο ο οποίος εισέβαλε στο διαμέρισμά του στο Μπανσαλάν, στο νησί Μιντανάο, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας Πίτερ Γκλεν Ιπόνγκ.

Ο δημοσιογράφος πέθανε επί τόπου, πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να καθοριστούν τα κίνητρα του φόνου. «Μία από τις εκδοχές που εξετάζουμε είναι η εργασία του ως άνθρωπος του Τύπου», πρόσθεσε ο Ιπόνγκ.

Ο Ντινόι είναι ο 21ος δημοσιογράφος που δολοφονείται από 2016 όταν εξελέγη στην προεδρία των Φιλιππίνων ο Ροντρίγο Ντουτέρτε, ανακοίνωσε η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων των Φιλιππίνων.

Ο διοικητής της εθνικής αστυνομίας Γκιγιέρμο Ελεαζάρ ζήτησε να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος και δεσμεύθηκε να προστατεύσει τα μέσα ενημέρωσης από τις επιθέσεις.

Σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε αυτό τον μήνα η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, με έδρα τη Νέα Υόρκη, κατέταξε τις Φιλιππίνες στην έβδομη θέση του παγκόσμιου καταλόγου ατιμωρησίας, με 13 φόνους δημοσιογράφους να παραμένουν ανεξιχνίαστοι.

