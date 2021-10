Life

O Τομ Χανκς eπαινεί βιβλιοπώλη για την αφοσίωσή του στις γραφομηχανές

Ο Αμερικανός ηθοποιός διαθέτει μια συλλογή από 120 γραφομηχανές και λατρεύει να γράφει χρησιμοποιώντας μία.

Βιβλιοπώλης του Εδιμβούργου και ο μοναδικός επισκευαστής γραφομηχανών της Σκωτίας χαιρετίστηκε ως ήρωας από τον Τομ Χανκς για την αφοσίωσή του στις γραφομηχανές. και ο μοναδικός επισκευαστής γραφομηχανών της Σκωτίας

σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian». Το καλοκαίρι ο Τομ Χότζις, ο οποίος διευθύνει το βιβλιοπωλείο Typewronger Books στο Εδιμβούργο έστειλε επιστολή στον ηθοποιό για να τον ενημερώσει για το κατάστημά του και την έκθεση γραφομηχανών που φιλοξενείται αυτή την περίοδο στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας,

Στην επιστολή του ο Τομ Χότζις εξήγησε τα πάντα για τη ζωή του, μεταξύ άλλων το πώς έγινε επισκευαστής γραφομηχανών, ενώ εργαζόταν στο διάσημο βιβλιοπωλείο του Παρισιού Shakespeare and Company. Στον φάκελο έβαλε επίσης έναν δράκο οριγκάμι που είχε φτιάξει.

Προς έκπληξή του έλαβε μια δακτυλογραφημένη απάντηση από τον Αμερικανό ηθοποιό, ο οποίος διαθέτει μια συλλογή από 120 γραφομηχανές και λατρεύει να γράφει χρησιμοποιώντας μία.

Ο Τομ Χότζις δήλωσε στον Guardian: «Λαμβάνω γράμματα από ανθρώπους όλη την ώρα και είναι όλα πολύτιμα για μένα, αλλά δεν λαμβάνεις κάθε μέρα ένα από έναν θρύλο του Χόλιγουντ και σε αποκαλεί ήρωά του. Λατρεύω όλες τις ταινίες του, αλλά μου αρέσει επίσης το γεγονός ότι είναι λάτρης της γραφομηχανής».

«Είναι μία υπέροχη επιστολή και έχω ξετρελαθεί γι' αυτό. Ήταν όλα λίγο σουρεαλιστικά. Θα την τοποθετήσω σε κορνίζα και θα έχει περίοπτη θέση στο βιβλιοπωλείο».

Ο Χανκς έγραψε την απάντησή του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της βιογραφικής ταινίας για τον Έλβις σε σκηνοθεσία Μπαζ Λούρμαν, στην οποία θα υποδυθεί τον διαβόητο μάνατζερ του τραγουδιστή, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Η επιστολή είχε και ένα επιστολόχαρτο του συνταγματάρχη Πάρκερ.

Στο γράμμα του ο ηθοποιός επαινεί τον Χότζις για τη «μάχη ενάντια στους γίγαντες για να πουλήσει τα καλύτερα βιβλία - και να κρατήσει ζωντανές τις γραφομηχανές».

Ανέφερε επίσης ότι μπορεί κάλλιστα να επισκεφθεί το Typewronger Books, αν βρεθεί ποτέ στη Λιθ.

Όσον αφορά τη γοητεία των γραφομηχανών, ο βιβλιοπώλης και επισκευαστής γραφομηχανών που έχει περισσότερες από 100 δικές του μηχανές εξήγησε ότι του αρέσει να παίζει με τους μηχανισμούς και ότι θεωρεί τον ήχο και την αίσθηση του χτυπήματος στα πλήκτρα μιας γραφομηχανής «μαγικό».