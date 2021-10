Οικονομία

Πλειστηριασμοί: παράταση στην αποχή των δικηγόρων

Παράταση της αποχής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών αποφάσισε να προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Την παράταση της αποχής πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 αποφάσισε να προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε έκτακτα στις 30.10.2021, αποφάσισε να προτείνει στα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας την αποχή των δικηγόρων μελών τους μέχρι τις 31/12/2021 από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020, με το πλαίσιο της από 30.9.2021 απόφασής της».

