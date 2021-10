Life

Χάρης Ρώμας: θα κατέβω υποψήφιος για δήμαρχος στο Χαλάνδρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα έκανε ξανά πρόταση συνεργασίας στην Ελένη Ράντου; Πώς σχολιάζει τις κατηγορίες σε βάρος συναδέλφων του. Τι είπε για την ενασχόλησή του με την πολιτική.

Για όλους και για όλα μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο Χάρης Ρώμας.

Αποκάλυψε ότι θα καταθέσει την υποψηφιότητά του για τη δημαρχεία του Χαλανδρίου, ενώ εξήγησε υπάρχει λόγος που ασχολείται με την πολιτική και ο λόγος δεν είναι ότι έπαθε εθισμό επειδή έπαιξε για πέντε σεζόν τον Πώποτα.

Για το θεατρικό έργο “Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός” ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε ότι η κόρη του Τσιφόρου του έδωσε το έργο χειρόγραφο, το οποίο τον συγκίνησε αρχικά.

Σε ερώτηση για το εάν θα συνεργαζόταν ξανά με την Ελένη Ράντου μετά την επιτυχία της σειράς “Κωνσταντίνου και Ελένης” απάντησε αρνητικά. “Θα δούμε αν ο κόσμος με αποδεχτεί ως πολιτικό και περάσει κι αυτό πολύ πιθανόν να της έκανα μια πρόταση, πιθανόν να γυρνάγαμε με το πι”.

Σε ερώτηση για συναδέλφους του που κατηγορούνται για σεξουαλικά αδικήματα απάντηση ότι θα τους κρίνει η Δικαιοσύνη. “Η δικαιοσύνη του μυαλού μας και της καρδιάς μας θα πρέπει να καταδικάσει τους ανθρώπους που κακοποίησαν συναδέλφους τους, πιο αδύναμους” δήλωσε.

Παραδέχθηκε ότι στο ξεκίνημα της καριέρας του δέχθηκε ανήθικες προτάσεις και σχολίασε: “Στον καλλιτεχνικό χώρο, όταν θέλεις να κάνεις κάτι πάρα πολύ, μπορεί να υποκύψεις στο λάθος και σε ανθρώπους που καταχρώνται την εξουσία τους”.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Χλωρός: πιθανό ένα lockdown όταν τα πράγματα ξεφεύγουν (βίντεο)

Ο Βασιλακόπουλος για την επίθεση σε ταβέρνα: Εξαγριώθηκαν και μας πέταξαν έξω

Μεσολόγγι: 16χρονος δίνει ζωή με τον θάνατό του σε επτά άτομα