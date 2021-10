Κοινωνία

Μενίδι: Γυναίκα κρεμάστηκε από το καπό του αυτοκινήτου των ληστών (βίντεο - ντοκουμέντο)

Σκηνές από ταινία θυμίζει το περιστατικό στο Μενίδι όταν γυναίκα έπεσε θύμα ληστείας και προσπάθησε να εμποδίσει τους δράστες να διαφύγουν.



Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μενίδι που είχε ως στόχο την κλοπή της τσάντας μιας γυναίκας μέσα από το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις δράστες παρακολουθούσαν τη γυναίκα από την περιοχή της Κηφισιάς όπου και έκανε ανάληψη από τράπεζα περίπου 2.000 ευρώ.

Στη συνέχεια την ακολούθησαν και στη λεωφόρο Καραμανλή σκηνοθέτησαν τροχαίο ατύχημα για να την αναγκάσουν να σταματήσει, προκειμένου να της αποσπάσουν το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Μόλις η γυναίκα κατέβηκε από το όχημα ένας εκ των τριών δραστών μπήκε στο αυτοκίνητο της και βούτηξε την τσάντα της.

Η γυναίκα όχι μόνο δεν το έβαλε στα πόδια αλλά προσπάθησε να εμποδίσει τους κακοποιούς να διαφύγουν και γαντζώθηκε από το καπό του αυτοκινήτου των ληστών.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 "Πρωινοί Τύποι" εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο από το περιστατικό.

