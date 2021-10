Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μόσιαλος: διαφωνώ με τα sms - θα φέρουν αντίθετο αποτέλεσμα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στα παιδιά. Έκανε λόγο για εξελίξεις που δείχνουν πανικό.

Την αντίθεσή του με την εκστρατεία των sms σε ανεμβολίαστους εξέφρασε ο καθηγητής πολιτικής της Υγείας LSE, Ηλίας Μόσιαλος. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" τόνισε ότι διαφωνεί με το συγκεκριμένο μέτρο και εκτίμησε ότι θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

“Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί αυτή η λογική μετά sms αλλά δεν τη θεωρώ καλή ιδέα. Δεν ξέρουν οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν μετά από βομβαρδισμό ενημέρωσης τόσους μήνες; Λείπει το sms στην ενημέρωση; Μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει. Τα προσωπικά μας δεδομένα θα πρέπει να προστατεύονται με απόλυτο τρόπο” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μόσιαλος τόνισε ότι θα πρέπει να βρούμε με ποιον τρόπο θα πρέπει να γίνει μια αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης. “Θα πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά με τους εμβολιασμούς στη βόρεια Ελλάδα και γενικότερα στη χώρα μας. Δεν έχουμε πετύχει ικανοποιητικά ποσοστά σε σχέση με άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης. Να δούμε πώς θα πετύχουμε καλύτερα ποσοστά εμβολιασμένων” είπε.

“Κατά τη γνώμη μου αυτό που πρέπει να γίνει είναι να βρούμε σε ποιες περιοχές υπάρχουν πολλές ομάδες μη εμβολιασμένων, κοινή προσπάθεια πολιτείας, τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών κοινωνικών φορέων και πολιτική συνεννόηση για να ενταθεί η ενημέρωση. Η αντιμετώπιση της πανδημίας σε όλο τον πλανήτη γίνεται με συνεργατικές προσπάθειες όλων των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας. Δεν είναι αργά να γίνει και τώρα. Εδώ και τώρα πρέπει να γίνει” τόνισε.

Παράλληλα ο κ. Μόσιαλος, σε ερώτηση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στα παιδιά, απάντησε ότι δεν είναι υπέρ. “Αυτή τη στιγμή έχουμε τα εμβόλια διαθέσιμα για τις ηλικίες 12-18 ετών και η συμμετοχή είναι μικρή. Επομένως αυτό που χρειάζεται είναι η ενημέρωση των παιδιών και των γονέων τους. Ας πάμε τα ποσοστά σε αυτές τις ηλικίες σε μεγαλύτερα επίπεδα. Μιλάμε και για τα παιδιά 5-11 ετών, όπου και πάλι χρειάζεται ενημέρωση. Εγώ βλέπω είναι ότι πάμε σε εξελίξεις, οι οποίες δείχνουν έναν μικρό πανικό, παρά μια ουσιαστική προσέγγιση στο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι θα λυθούν τα προβλήματα με την υποχρεωτικότητα. Εκεί μπορεί να υπάρξουν μεγαλύτερες τριβές, από τη στιγμή που δεν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια ενημέρωσης των γονέων και παιδιών” κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι: Γυναίκα κρεμάστηκε από το καπό του αυτοκινήτου των ληστών (βίντεο - ντοκουμέντο)

Φιλιππίνες: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του

Θεσσαλονίκη: βρέθηκαν πατέρας και κόρη στον Χορτιάτη