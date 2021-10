Τεχνολογία - Επιστήμη

Halloween: Η Google γιορτάζει με doodle

Ο συμβολισμός της γιορτής που έφθασε και στην Ελλάδα. Το νόημα της φράσης Trick or Treat και το σκίτσο που δημιούργησε η Google.

Κάθε βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, τα παιδιά στην Αμερική και όχι μόνο γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας και ρωτώντας τους σπιτονοικοκύρηδες... “trick or treat” , οι οποίοι με την σειρά τους τους προσφέρουν κέικ η ζαχαρωτά για την ανάπαυση των ψυχών.

Το Trick or Treat είναι μία από τις κύριες παραδόσεις του Halloween.

Το Trick (φάρσα) είναι ουσιαστικά μία προειδοποίηση από τα παιδιά που επισκέπτονται διάφορα σπίτια σήμερα το βράδυ, λέγοντας τους ιδιοκτήτες τους πως θα τους κάνουν κάποια τρομακτική φάρσα, αν δεν τους προσφέρουν κάποιο γλύκισμα (treat).

Γι΄αυτό τον λόγο άλλωστε, οι κάτοικοι σε ΗΠΑ και Καναδά φροντίζουν να προμηθεύονται τα απαραίτητα γλυκίσματα, ώστε να τα προσφέρουν στα παιδιά που θα τους χτυπήσουν την πόρτα.

Το Halloween αποτελεί εξέλιξη της αρχαίας Κελτικής γιορτή Samhaim. Με το πέρασμα των χρόνων η εν λόγω γιορτή δεν ασχολείται με φαντάσματα και πνεύματα, αλλά συνδέεται με διασκέδαση, γιορταστικές μεταμφιέσεις και γλυκίσματα.

Πολλές παραδόσεις θεωρούν πως την συγκεκριμένη ημέρα υπάρχει μια σύνδεση ζωντανών με τον κόσμο των πνευμάτων και το υπερφυσικό. Σήμα κατατεθέν της γιορτής αυτής είναι οι στολισμοί με φαναράκια φτιαγμένα από μεγάλες κίτρινες κολοκύθες, πάνω στις οποίες χαράζουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά, άλλοτε πιο αστεία και άλλοτε πιο τρομακτικά.



Ο αρχικός συμβολισμός

Για τους Κέλτες η 31η Οκτωβρίου σηματοδοτούσε το τέλος της συγκομιδής και την αρχή του χειμώνα, ενώ ταυτόχρονα η αλλαγή της εποχής ήταν μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στον επίγειο κόσμο και στον κόσμο των νεκρών.

Με την πάροδο των αιώνων η γιορτή πήρε αρχικά Χριστιανική χροιά και στη συνέχεια πήρε την τελική της μορφή όντας μέρα μεταμφιέσεων και μαζώξεων με κεράσματα γλυκών σε παιδιά και ενήλικες.

Η ονοματολογία

Η ρίζα της λέξης αυτής προέρχεται από το All-hallow-evenκαι δηλώνει την παραμονή (eve) της γιορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day- All Saints Day).

H Google για να τιμήσει σημαντικά γεγονότα σχεδιάζει τα doodles επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων που άφησαν το αποτύπωμά τους. Έτσι, δημιουργήθηκε και το doodle για την γιορτή του Halloween.

