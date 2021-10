Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Στηρίζω τον Έλληνα αστυνομικό στα νόμιμα πλαίσια

Στο συνέδριο της ΠΟΑΣΥ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Τι είπε για το περιστατικό στο Πέραμα. Ποιο είναι το όραμά του για την Ελληνική Αστυνομία.

Σε όλα τα θέματα που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, στον χαιρετισμό του στο 31ο εκλογικό - απολογιστικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ, ενώ τόνισε ότι στηρίζει τον Ελληνα αστυνομικό στα νόμιμα πλαίσια γιατί εργάζεται σκληρά για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα όσα συνέβησαν πριν και μετά το περιστατικό στο Πέραμα ενώ απηύθυνε έκκληση να εμβολιαστούν και οι τελευταίοι ανεμβολίαστοι αστυνομικοί.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οραματίζεται μία σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία που δίνει τον αγώνα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στα σύνορα της χώρας μας.

«Όλοι μαζί εργαζόμαστε για την εφαρμογή των νόμων, γιατί η ασφάλεια είναι ύψιστη αξία, προϋπόθεση της ελευθερίας και της ίδιας της Δημοκρατίας. Η ασφάλεια είναι δικαίωμα για κάθε πολίτη, είναι υποχρέωσή της Πολιτείας και αποτελεί τη δική σας, τη δική μας ιερή αποστολή. Είμαι δίπλα στον αστυνομικό για να γίνει πράξη η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε ο υπουργός και συμπλήρωσε:

«Το δικό μας όραμα είναι μία Αστυνομία σύγχρονη, με σύγχρονο εξοπλισμό και εκπαίδευση, φιλική απέναντι στην κοινωνία, φιλική απέναντι στους πολίτες, φιλική απέναντι στους νέους ανθρώπους, και την ίδια στιγμή αποτελεσματική στην αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκλήματος».

Ο κ.Θεοδωρικάκος σημείωσε αμέσως μετά ότι «η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στηρίζουμε με όλες τις δυνάμεις μας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες αστυνομικούς, στηρίζουμε τους αστυνομικούς με πράξεις, όχι με λόγια. Τα δύο χρόνια αυτής της κυβέρνησης έχει γίνει πράξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα προμηθειών από την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένα πρόγραμμα 23 εκατ. ευρώ το οποίο συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση του εξοπλισμού και στον εφοδιασμό υποδομών που χρησιμοποιεί ο Έλληνας αστυνομικός, προκειμένου να είναι ο ίδιος ασφαλής και προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του».

Αναφερόμενος στα όσα έχουν γίνει θεσμικά για τους αστυνομικούς, υπογράμμισε ο υπουργός: «Το τελευταίο δίμηνο υπεγράφησαν υπουργικές αποφάσεις για το Ταμείο Πρόνοιας και το βαθμολόγιο. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε λογικό αίτημα- και πολύ λογικό αίτημα είναι να επεκταθεί σε 64 ώρες η δυνατότητα υπερωριών και νυχτερινής απασχόλησης πληρωμής των Ελλήνων αστυνομικών. Ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, από κοινού με τον κύριο υφυπουργό, αγωνιζόμαστε προκειμένου να γίνει πραγματικότητα ένα θέμα στο οποίο δεν αρκεί η δική μας υπογραφή αλλά είναι δεδομένη η δική μας βούληση όπως είναι δεδομένη και η βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει ακόμα σε πράξεις που στηρίζουν τον Έλληνα αστυνομικό».

Ταυτόχρονα σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες που αφορούν την ψηφιοποίηση υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. «Θέλω τον αστυνομικό δίπλα στον πολίτη, θέλω τον αστυνομικό στις γειτονιές να συνδράμει στο έργο της ασφαλείας και θέλω να απελευθερωθείτε από γραφειοκρατικά πάρεργα, τα οποία βασανίζουν την Ελληνική Αστυνομία» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία με την φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και είμαστε ανοιχτοί σε σκέψεις, ιδέες, προτάσεις ακόμα και σε θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων κάθε Έλληνα αστυνομικού, διότι επιμένω ότι τα πάντα κρίνονται από την πολύ δύσκολη δουλειά, που κάνετε εσείς. Δύσκολη δουλειά που κρίνεται στο πεδίο και η οποία πιστεύω ότι μπορεί να έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα επ' ωφελείας των Ελλήνων πολιτών».

Σχετικά με την επίσκεψή του στους κατηγορούμενους αστυνομικούς για το περιστατικό του Περάματος, τόνισε ο κ.Θεοδωρικάκος: «Δεν πρόκειται ούτε μία στιγμή να αφήσω ανυπεράσπιστους τους Έλληνες αστυνομικούς. Θα ξαναπήγαινα στη ΓΑΔΑ στους κατηγορούμενους αστυνομικούς γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει ούτε ένας στην ΕΛΑΣ που να θέλει να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στη δική μου αντίληψη, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να υποτιμά καμία ανθρώπινη ζωή και προφανώς δεν έχει κανείς το δικαίωμα να υποτιμά ούτε τη ζωή ενός ανθρώπου που έχει κάνει παραβάσεις. Οι άνθρωποι έναντι του Θεού στη ζωή μας είμαστε όλοι ίσοι δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Ήμουν και είμαι βέβαιος για την ευαισθησία του Έλληνα αστυνομικού. Και επειδή κάποιοι είπαν ότι αυτό αποτέλεσε μία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη το μόνο που έχω να πω ότι είναι ντροπή να υποτιμά κάνεις τόσο πολύ την Ελληνική Δικαιοσύνη. Εξέφρασα δε στη συνέχεια την ικανοποίησή μου για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν μου αρέσει να κρύβω τα συναισθήματά και τις εκτιμήσεις μου, ιδίως όταν η Δικαιοσύνη έχει βγάλει τα πορίσματά της δεν εξέφρασα κατευθύνσεις προς τη Δικαιοσύνη γιατί δεν μου πέφτει λόγος και δεν θα μπορούσα να το κάνω, δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας, ούτε συνήγορος κανενός».





