Πολιτική

Κουτσούμπας από Καστοριά: Το ΚΚΕ παραμένει η δύναμη του λαού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μίλησε στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του Μουσείου - Μνημείου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΔΣΕ στο Νεστόριο Καστοριάς.

«Το ΚΚΕ παραμένει και σήμερα η δύναμη του λαού, γιατί δεν μπαίνει στο μαντρί της κάλπικης "εθνικής συνεννόησης", δεν υπακούει στον εχθρικό για τον λαό αστικό σχεδιασμό», τόνισε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σήμερα το πρωί στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του Μουσείου - Μνημείου ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΔΣΕ στο Νεστόριο Καστοριάς.

«Το σημερινό μας κάλεσμα για αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ έρχεται από μακριά, πατά στην ιστορική εμπειρία και στη γνώση πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, βαδίζοντας στον δρόμο της ανατροπής», επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Ευχαριστώντας τον Χαρίση Τουτούνη για την προσφορά του προκειμένου να δημιουργηθεί το μουσείο «στη μνήμη των αγωνιστών γονιών του» και «για να τιμηθεί ο αγώνας του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ, στον οποίο ο λαός της περιοχής είχε πρωτοπόρα συμβολή», αλλά και «όσους συνέβαλαν με την οικονομική στήριξη, την προσφορά υλικών και την εξειδικευμένη εργασία», ο κ. Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «η ανιδιοτελής και αθόρυβη προσφορά, δείχνει πώς ο αγώνας του ΚΚΕ για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, εμπνέει πολύ περισσότερους, πέρα από τον κύκλο των μελών και των φίλων του» και «αποδεικνύει πως ο αγώνας της ΕΑΜικής αντίστασης και του ΔΣΕ, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη μεγάλη πλειοψηφία του λαού».

«Όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα πιο έντονα με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων του κόμματός μας, αναδείξαμε την παρουσία του ΚΚΕ ως φορέα καινοτόμων ιδεών, ως πρωτοπόρας οργανωμένης δύναμης, που εμπνέεται από την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για αυτό με αυταπάρνηση και αυτοθυσία μπαίνει μπροστά σε όλες τις συνθήκες, για να υπερασπιστεί τη ζωή και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, της νεολαίας, των ανθρώπων του μόχθου της πόλης και της υπαίθρου. Με μνημεία, μουσεία, εκδόσεις, αναδεικνύουμε τους ηρωικούς αγώνες, τη δράση ανθρώπων του λαού που εμπνεύστηκαν από το ΚΚΕ και πήραν τις τύχες τους στα χέρια τους. Αυτούς τους χιλιάδες αγωνιστές, θέλουμε να τιμήσουμε με ένα δίκτυο τόπων μνήμης, τιμής, μα και γνώσης», είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αναφερόμενος στους λόγους που το Μνημείο-Μουσείο που εγκαινιάστηκε βρίσκεται στο Νεστόριο μίλησε για το «ανταρτοχώρι, που έβγαλε 600 αντάρτες στον ΕΛΑΣ, και εκατοντάδες επίσης στο ΔΣΕ» και «μαζί με τα γύρω χωριά εκατοντάδες έδωσαν τη ζωή τους, στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ, στο ΔΣΕ, στην παρανομία, στις φυλακές και εξορίες». «Αυτό το μνημείο εδώ στις προσβάσεις του Γράμμου, στα βουνά που κορυφώθηκε η ταξική σύγκρουση στα χρόνια 1946-49, αποτελεί οφειλόμενη τιμή στους αγωνιστές μα και εφαλτήριο γνώσης, γνωριμίας με την ιστορική αλήθεια, αναζήτησης και εξαγωγής συμπερασμάτων. Πιστεύουμε πως το όμορφο Νεστόριο, με τους χιλιάδες επισκέπτες, δεν είναι πια το ίδιο, αφού το Μνημείο και Μουσείο, θα αναδεικνύει τη μεγάλη ιστορία αυτού του τόπου και των ανθρώπων του στη συνεχή πάλη για τη λευτεριά του. Αποτελεί ένα παράδειγμα, όπου μπορεί ο καθένας και η καθεμιά να αναλογιστεί πώς σε κρίσιμες περιόδους, σε καμπές τις ιστορίας, οι καθημερινοί άνθρωποι με τις σκοτούρες της βιοπάλης, με τους μικροσυμβιβασμούς τους και την ατέλειωτη υπομονή τους, γίνονται πρωταγωνιστές της ιστορίας», υπογράμμισε ο κ.Κουτσούμπας.

Παρατήρησε δε ότι «η πάλη στα χρόνια 40-49 μας δείχνει πόσο σημαντικό είναι να παλεύεις ενάντια στους νόμους του κράτους, που δεν είναι δικό σου κράτος», καθώς «νόμος ήταν η κατοχή, νόμος τα ξερονήσια» και «οι σύντροφοί μας, συνολικά ο λαός, το πάλεψαν, νίκησαν τους κατακτητές, πήγαν μέχρι εκεί που μπορούσαν με τα δεδομένα εκείνης της εποχής, την πάλη κόντρα στην αστική τάξη και τους συμμάχους της».

«Συνεχίζουμε σε αυτή την πάλη. Με όπλο και την ακριβοπληρωμένη σε αίμα και θυσίες ιστορική εμπειρία και την επαναστατική θεωρία, δεν θρηνολογούμε για τους χαμένους αγώνες του χθες. Τους αντιμετωπίζουμε ως προεόρτιο των νικηφόρων αγώνων του μέλλοντος. Είναι η Ιστορία αυτή που μας δείχνει πως η μόνη δύναμη που ένωσε τον λαό σε εκείνον τον τιτάνιο αγώνα ήταν το ΚΚΕ. Το κάλεσμα του για αντίσταση δεν ήταν προϊόν της στιγμής. Ήταν η σπορά χρόνων και χρόνων πίσω, που είχε έρθει η ώρα να καρπίσει», κατέληξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μόσιαλος: διαφωνώ με τα sms - θα φέρουν αντίθετο αποτέλεσμα (βίντεο)

Μενίδι: Γυναίκα κρεμάστηκε από το καπό του αυτοκινήτου των ληστών (βίντεο - ντοκουμέντο)

Φιλιππίνες: Δημοσιογράφος δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του