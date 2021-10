Κόσμος

Ερντογάν - Μπάιντεν: Συμφωνία για βελτίωση των διμερών σχέσεων

Λιγότερο από μια ώρα διήρκησε η συνάντηση του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαν στη Ρώμη, στο περιθώριο της συνόδου της G20, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο τούρκο αξιωματούχο, η συνάντηση των δύο ηγετών διεξήχθη σε "πολύ θετικό κλίμα" και σύμφωνα με τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης οι δυό τους συμφώνησαν στη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη βελτίωση των διμερών τους σχέσεων.

Σύμφωνα με τουρκικές πηγές, ο Ταγίπ Ερντογάν και ο Τζο Μπάιντεν συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις τους.

Τουρκικές πηγές επισήμαναν ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αυξηθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους, ενώ συζήτησαν και για το πεδίο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, εκφράστηκε ικανοποίηση για τα αμοιβαία βήματα που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκό Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20, τόνισε την επιθυμία του να διατηρήσει εποικοδομητικές σχέσεις, να διευρύνει τους τομείς συνεργασίας και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις διαφωνίες των δύο χωρών.

Επίσης, χαιρέτισε τις σχεδόν δύο δεκαετίες συνεισφοράς της Τουρκίας στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πολιτική διαδικασία στη Συρία, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε Αφγανούς που έχουν ανάγκη, τις εκλογές στη Λιβύη, την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις διπλωματικές προσπάθειες στον Νότιο Καύκασο.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν επιβεβαίωσε την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και τη σημασία της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ, αλλά σημείωσε τις ανησυχίες των ΗΠΑ για την κατοχή του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 από την Τουρκία.

Τόνισε επίσης τη σημασία των ισχυρών δημοκρατικών θεσμών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου για την ειρήνη και την ευημερία.

