Κρήτη: Η Σακελλαροπούλου στις σεισμόπληκτες περιοχές (εικόνες)

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με κατοίκους και είδε από κοντά τις ζημιές.



Επίσκεψη στις πληγείσες -από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου- περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, πραγματοποιεί η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερινα Σακελλαροπούλου, η οποία είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά και να ενημερωθεί για τις συνέπειες των σεισμικών δονήσεων και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σεισμόπληκτοι κάτοικοι των περιοχών. Στο επίκεντρο της επίσκεψης της κυρίας Σακελλαροπούλου, βρίσκονται οι Δήμοι Μινώα Πεδιάδος και Αρχάνων-Αστερουσίων που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο εύρος σε καταστροφές.

Πρώτος σταθμός της Προέδρου ήταν οι Αγίες Παρασκιές του Δήμου Αρχάνων-Αστερουσίων, όπου την υποδέχθηκε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο δήμαρχος της περιοχής Μανώλης Κοκοσάλης και άλλοι τοπικοί φορείς. Η κυρία Σακελλαροπούλου είδε από κοντά σημεία του χωριού που έχουν υποστεί καταστροφές, σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ συνάντησε και πολίτες που της εξέφρασαν την ανάγκη στήριξής τους από την Πολιτεία, ζητώντας να υπάρξει μέριμνα και για τα παιδιά που έχουν περάσει στα πανεπιστήμια.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας είδε την έκταση των ζημιών και στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, λαμβάνοντας παράλληλα από τον κ. Κοκοσάλη, συνολική εικόνα για τις καταστροφές που έχουν υποστεί και αρκετοί ναοί.

Τέλος, επισκέφθηκε το εξατάξιο δημοτικό σχολείο του χωριού, όπου ο δάσκαλος είχε οργανώσει αιμοδοσία για ένα παιδί που χρειάζεται αίμα και τους έδωσε συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία της αυτή.

Η κυρία Σακελλαροπούλου αμέσως μετά επισκέφθηκε τις Μελέσσες, όπου είχε τη δυνατότητα να συνομιλήσει με πολίτες που φιλοξενούνται στο Κλειστό Γυμναστήριο της περιοχής. Η Πρόεδρος τους ζήτησε υπομονή ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες και κάτοικοι και η περιοχή να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Και να είναι -όπως τους είπε- σίγουροι για τη συνεργασία τοπικών φορέων με την κεντρική διοίκηση. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη -εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι θα υπάρξει- συνδρομής και από πλευράς ιδιωτών για την ενίσχυση των σεισμοπλήκτων αλλά και των περιοχών που επλήγησαν. Επίσης συμφώνησε με το αίτημα των κατοίκων ώστε να στηριχθούν οι σεισμόπληκτες οικογένειες που τα παιδιά τους σπουδάζουν σε άλλη πόλη, τόσο οικονομικά όσο και για το ζήτημα της στέγασης τους.

Από την πλευρά τους, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος αλλά και οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων αναφέρθηκαν στις δράσεις που εξελίσσονται για τον πλήρη έλεγχο των κτιρίων που έχουν πληγεί και τις ενέργειες που γίνονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Ακόμα ενημέρωσαν την κυρία Σακελλαρόπουλου για τις ανάγκες που διαμορφώνονται για τους κατοίκους των πληγέντων περιοχών.

Στην πλατεία του χωριού οι κάτοικοι υποδέχθηκαν την Πρόεδρο με θερμό χειροκρότημα ενώ είχε στηθεί μπουφές με κρητικό κέρασμα προς τιμήν της.

