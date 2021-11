Παράξενα

Χανιά: Σκότωσαν κρι κρι στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έναν θηλυκό κρητικό αίγαγρο σκότωσαν άγνωστοι δράστες. Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων.



Έναν θηλυκό κρητικό αίγαγρο (κρι κρι) σκότωσαν κατά την διάρκεια της νύκτας άγνωστοι δράστες, εντός του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Σαμαριάς), όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Διεύθυνση Δασών Χανίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «το Σάββατο 30 Οκτώβριου και ώρα 23.55 ο δασοφύλακας του φυλακίου στο Ξυλόσκαλο Ομαλού άκουσε πυροβολισμό πάνω από το δασικό φυλάκιο. 'Αμεσα κινητοποιήθηκε και διαπίστωσε ότι δυο άτομα με φακούς βρισκόταν πλησίον του φυλακίου αλλά με τις ενέργειες του δασοφύλακα τράπηκαν σε φυγή με ιδιωτικό όχημα.

Δυστυχώς σε έλεγχο που έκανε ο δασοφύλακας αντίκρισε ένα αποτρόπαιο θέαμα, ένα θηλυκό κρητικό αίγαγρο σκοτωμένο εντός του Εθνικού Δρυμού».

Στην ανακοίνωση η Διεύθυνση Δασών χαρακτηρίζει την ενέργεια των δραστών, «πράξη νυχτερινής ανανδρίας από δειλούς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει που θεωρούν "μαγκιά" την θήρευση απαγορευμένων και αυστηρά προστατευομένων ζώων, ζώων που για την προστασία αυτών κηρύχτηκε η ευρύτερη περιοχή Εθνικός Δρυμός προσφέροντας σε όλη την κοινωνία της ΠΕ Χανιών. Πράξη άνανδρη που επαναλαμβάνεται μετά από δέκα έτη καθώς το 2011 βρέθηκαν τέσσερις σκοτωμένοι αίγαγροι εντός του Εθνικού Δρυμού». Η υπηρεσία σύμφωνα με την ανακοίνωση της θα προβεί σε πρωτόκολλο μήνυσης.

Φωτογραφία: zarpanews,gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Η Σακελλαροπούλου στις σεισμόπληκτες περιοχές (εικόνες)

Χάρης Ρώμας: θα κατέβω υποψήφιος για δήμαρχος στο Χαλάνδρι (βίντεο)

Σύνοδος G20: Στην Φοντάνα Ντι Τρέβι οι ηγέτες (εικόνες)