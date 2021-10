Κοινωνία

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Ο Λύτρας δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας αναλαμβάνει την υπεράσπιση της οικογένειας της Νεκταρίας, στην υπόθεση της νέας γυναικοκτονίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.



Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειας της 48χρονης στην Ιεράπετρα που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

«Αμέσως μετά την τέλεση του ιδέχθους εγκλήματος στην Ιεράπετρα επικοινώνησε μαζί μου η μεγάλη κόρη της θανούσης και άλλοι συγγενείς της ,προκειμένου να αναλάβω την εκπροσώπηση της οικογένειας του θύματος» τόνισε ο Απόστολος Λύτρας για να προσθέσε:

«Δυστυχώς είμαστε μπροστά σε μια ακόμα δολοφονία γυναίκας που χάνει την ζωή της από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Επιθυμία των παιδιών της δολοφονηθείσας είναι να σεβαστούν όλοι το πένθος τους. Θα δηλώσουμε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και θα πράξουμε τα δέοντα προκειμένου να αναδειχθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες τελέστηκε η αποτρόπαια αυτή πράξη».

Εν τω μεταξύ, εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ιεράπετρας έλαβε ο 54χρονος άνδρας που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 48χρονη πρώην σύζυγό του, Νεκταρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελίας η δικογραφία με όλα τα στοιχεία της άγριας δολοφονίας σε βάρος της 48χρονης Νεκταρίας. Μάλιστα, ο εισαγγελέας άσκησε στον 54χρονο ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ ο ίδιος, μετά από αναβολή που ζήτησε, θα οδηγηθεί το πρωί της Τρίτης ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί.

