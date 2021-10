Πολιτική

Κορονοϊός: “Πυρά” από την αντιπολίτευση για την έξαρση της πανδημίας

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την "έκρηξη" των κρουσμάτων.



Επιμένει στην πρότασή του για κοινής αποδοχής επιτροπή επιστημόνων αλλά και στις αιτιάσεις του κατά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, με σημερινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου Νάσου Ηλιόπουλου.

«Για τρίτη φορά σε έναν χρόνο ο κ. Μητσοτάκης αρνείται τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για στοιχειώδη συνεννόηση στα αυτονόητα. Συνειδητά επιλέγει το δρόμο της μικροκομματικής αντιπαράθεσης, την ώρα που η χώρα καταγράφει τη μια αποτυχία μετά την άλλη», δηλώνει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποστηρίζει:

«Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά ότι η αντιπαράθεση που επιλέγει και καλλιεργεί ο κ. Μητσοτάκης εν μέσω τραγωδίας είναι ανόητη και επικίνδυνη. Και επαναφέρουμε εκ νέου τα ερωτήματα: Ναι ή όχι σε μία κοινής αποδοχής επιτροπή επιστημόνων;Ναι ή όχι στη στοιχειώδη συνεννόηση; Ναι ή όχι στην ενίσχυση του ΕΣΥ; Ναι ή όχι σε μια προσπάθεια να σώσουμε ζωές;».

ΚΚΕ: Η αναζωπύρωση της πανδημίας έχει τη σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής

«Η αναζωπύρωση της πανδημίας, με τα νέα ρεκόρ κρουσμάτων καθημερινά, έχει τη σφραγίδα της κυβερνητικής πολιτικής που, από τη μια μετέτρεψε τον αναγκαίο εμβολιασμό σε μέσο εκβιασμού κι εμπέδωσης της αποκλειστικότητας της ατομικής ευθύνης, ενώ από την άλλη αρνείται πεισματικά να πάρει τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής του λαού», αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.

«Είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμες προσλήψεις, έκτακτη χρηματοδότηση και επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών μονάδων» προσθέτει το ΚΚΕ και τονίζει καταλήγοντας:

«Όσον αφορά τα σχέδια της, για περαιτέρω εμπορευματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας (νέο ΕΣΥ) και τις τροπολογίες που ανακυκλώνουν το ήδη μειωμένο υγειονομικό προσωπικό, άμεσα να μπουν στην άκρη, γιατί είναι η συνέχεια της πολιτικής που μας έφερε ως εδώ και η εφαρμογή τους αποτελεί πλέον συνειδητό έγκλημα».

ΜέΡΑ25: Η κυβέρνηση έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά

Για «τραγικό σκηνικό στο οποίο φέρουν ακέραιη την ευθύνη ο πρωθυπουργός και ο ακροδεξιός πλέον υπουργός Υγείας του», κάνει λόγο ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης επικρίνοντας έντονα την κυβέρνηση για τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας. Ο κ. Κριθαρίδης σημειώνει ότι «νέο δραματικό ρεκόρ έσπασαν τα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας, με την κυβέρνηση να έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και με τους υπουργούς της να διακηρύττουν ότι όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί για να σωθεί ”μη σώσει”».

Επιπλέον, προσθέτει, «τα αντιφατικά μηνύματα που εκπέμπουν τα κυβερνητικά στελέχη, η κατάρρευση του εμβολιαστικού προγράμματος, τα ανύπαρκτα μέτρα στα μέσα μεταφοράς και τα σχολεία, η επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία παρότρυνση της κυβέρνησης στους εμβολιασμένους να μην κάνουν τεστ, αλλά και η εγκληματική επιμονή της Μητσοτάκης Α.Ε. τόσο να μην ενισχύσει το εθνικό σύστημα υγείας, όσο και παράλληλα να μην επιτάξει τις μεγάλες ιδιωτικές δομές υγείας συνθέτουν το τραγικό σκηνικό στο οποίο φέρουν ακέραιη την ευθύνη ο πρωθυπουργός και ο ακροδεξιός πλέον υπουργός Υγείας του».

Ο κ. Κριθαρίδης καλεί την κυβέρνηση «έστω και την ύστατη αυτή στιγμή να στήσει το δημόσιο δίκτυο για τα μαζικά, δωρεάν ράπιντ τεστ για εμβολιασμένους και μη, να ενισχύσει πραγματικά το ΕΣΥ, να λάβει μέτρα για μέσα μεταφοράς και σχολεία και να επιτάξει, όχι να ”επεκτείνει σταδιακά τη συνεργασία” με τον ιδιωτικό τομέα υγείας».

