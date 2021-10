Τεχνολογία - Επιστήμη

“Πώς να χτυπήσω τη γυναίκα μου χωρίς συνέπειες”:163 εκατ. αναζητήσεις στο διαδίκτυο στην πανδημία

Δεύτερη πανδημία η έμφυλη βία, διαπιστώνει ψυχολόγος μετά την τελευταία γυναικοκτονία στην Κρήτη.







Σοκ προκαλούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία μέσα στην πανδημία αναζητήθηκε 163 εκατ. φορές στο ίντερνετ το «πώς να χτυπήσω τη γυναίκα μου χωρίς να το καταλάβει κανείς».

Η ψυχολόγος, Στέλλα Αργυρίου, μίλησε στον ΣΚΑΪ στον απόηχο της νέας, 13ης γυναικοκτονίας στη χώρα μας το 2021.

«Έχουμε μια δεύτερη πανδημία, αυτή της έμφυλης βίας, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε με σοβαρότητα γιατί δυστυχώς τα περιστατικά πληθαίνουν, και η μια τραγωδία δίνει τη σκυτάλη στην άλλη» τόνισε η ψυχολόγος, διευκρινίζοντας ότι στην αύξηση των βιαιοπραγιών και των δολοφονιών έχει παίξει ρολό η πανδημία.

Ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ερευνών, σε όλη την Ευρώπη τα lockdown κατέστησαν την καταγγελία της ενδοοκογενειακής βίας ακόμη πιο δύσκολη.

Αποκλεισμένα, τα θύματα αναγκάστηκαν να ζήσουν με τους κακοποιητές τους και να αναζητήσουν με δυσκολία βοήθεια.

