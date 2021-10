Αθλητικά

Λαμία – Ατρόμητος: κανείς δεν (Χ)αμογέλασε

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν δυο φορές, αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της σημερινής ημέρας στη Super League, Λαμία και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2. Ο Ατρόμητος προηγήθηκε δύο φορές με τους Στρούγγη (19΄) και Βασιλαντωνόπουλο (58΄) για να ισοφαρίσουν ισάριθμες φορές οι γηπεδούχοι με τους Παπαδόπουλο (αυτ. +45) και Αραμπούλι (79΄). Έτσι, ο Ατρόμητος παραμένει ουραγός στο πρωτάθλημα με μόλις 3 βαθμούς, μετά από 8 αγωνιστικές, ενώ η Λαμία έχει 6 βαθμούς.

Το σκορ άνοιξε στο 19΄ ο Ατρόμητος, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Γκαραβέλης δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα και ο Στρούγγης από κοντά «έγραψε» το 1-0. Η Λαμία πίεσε και κατάφερε να ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, όταν Σκόνδρας έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του.

Στο δεύτερο μέρος, οι Περιστεριώτες είχαν διάθεση, πίεσαν την εστία της Λαμίας και κατάφεραν να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα στο 58΄. Μετά από ωραία αντεπίθεση των φιλοξενούμενων, ο Ντένιτς άνοιξε την μπάλα δεξιά στον Βασιλαντωνόπουλο και εκείνος με πλασέ έκανε το 2-1.

Η Λαμία, όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και στο 79ο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Προβυδάκη, η μπάλα πέρασε από όλους και ο Αραμπούλι σε κενή εστία διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Διαιτητής: Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Ντένιτς, Σάλομον

ΛΑΜΙΑ: Γκαραβέλης, Σκόνδρας (63΄ Προβυδάκης), Αντέτζο, Γκόλεμιτς, Μαρτίνεθ, Τζανδάρης (63΄ Γκέντσογλου), Μπεχαράνο, Καραμάνος (63΄ Ελευθεριάδης), Τιρόνε (78΄ Τσούκαλος), Μανούσος (85΄ Μαζουλουξής), Αραμπούλι.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Πίριτς, Βασιλαντωνόπουλος (86΄ Μουνίθ), Στρούγγης, Παπαδόπουλος, Γκαλβάο, Καστεγιάνο, Ντένιτς (67΄ Νάτσος), Σάλομον, Καρτάλη

