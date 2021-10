Life

Ιταλία: Πέθανε ο "πατέρας του τιραμισού"

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καμπεόλ ήταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου "Alle Beccherie" στη βόρεια Ιταλία, όπου επινοήθηκε το διάσημο επιδόρπιο.

Ο Ιταλός εστιάτορας Άλντο Καμπεόλ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης “ο πατέρας του τιραμισού”, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, μετέδωσε σήμερα το BBC στην ιστοσελίδα του. Ο Καμπεόλ ήταν ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου “Alle Beccherie” στη βόρεια Ιταλία, όπου επινοήθηκε το διάσημο επιδόρπιο από τη σύζυγό του και από έναν σεφ.

Το γλυκό, το οποίο περιέχει μπισκότα σαβαγιάρ βρεγμένα με καφέ που καλύπτονται από το ιταλικό κρεμώδες τυρί μασκαρπόνε, προστέθηκε στο μενού του εστιατορίου το 1972, αλλά οι ιδιοκτήτες του ποτέ δεν καταχώρησαν την πατέντα. Έκτοτε έγινε ταυτόσημο της ιταλικής κουζίνας και υιοθετήθηκε από σεφ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το “Alle Beccherie” άνοιξε το 1939 με ιδιοκτήτες της οικογένεια Καμπεόλ και στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το ανέλαβε ο Άλντο. Σύμφωνα με τον συνδημιουργό του τιραμισού, τον σεφ Ρομπέρτο Λινγκουανότο, το γλυκό ήταν το αποτέλεσμα ενός... ατυχήματος κατά την παρασκευή παγωτού βανίλια.

Ο Λινγκουανότο έριξε λίγο μασκαρπόνε μέσα σε ένα μπολ με αβγά και ζάχαρη και στη συνέχεια παρατήρησε ότι το μείγμα είχε ωραία γεύση, όπως είχε πει ο ίδιος στη σύζυγο του Καμπεόλ, την Άλμπα. Έπειτα οι δυό τους τελειοποίησαν το γλυκό προσθέτοντας σαβαγιάρ βουτηγμένα σε καφέ και πασπαλίζοντάς το με κακάο και το “βάφτισαν” “Τίραμι Σου”, το οποίο σημαίνει “σήκωσέ με”.

Το γλυκό εμφανίζεται σε φωτογραφία σε ένα τεύχος του 1981 του περιοδικού Veneto, μιας τοπικής έκδοσης αφιερωμένης στο φαγητό και στο κρασί, και σήμερα είναι ένα από τα διασημότερα επιδόρπια της Ιταλίας.

Παραλλαγές του τιραμισού περιλαμβάνουν ρούμι ή κρασί μαρσάλα, αλλά η πρωτότυπη συνταγή, την οποία πιστοποίησε το 2010 η Ιταλική Ακαδημία Κουζίνας, ήταν χωρίς αλκοόλ γιατί το επιδόρπιο προοριζόταν και για παιδιά.