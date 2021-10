Παράξενα

Κρήτη: “Μπούκαρε” με αγροτικό αυτοκίνητο σε μπαρ (βίντεο)

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν, με πρωταγωνιστή έναν άνδρα που εκνευρίστηκε όταν δεν του επετράπη η είσοδος στο μαγαζί.

Ένα απαράδεκτο και επικίνδυνο περιστατικό συνέβη σε μπαρ του Ρεθύμνου όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας νεαρός μετά από αναστάτωση που προκλήθηκε σε μπαρ της περιοχής επειδή δεν του επετράπη η είσοδος, μπήκε στο αγροτικό αυτοκίνητό του και με φόρα έπεσε πάνω στην είσοδο του καταστήματος.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, έπεσε με ταχύτητα την πρώτη φορά, έκανε όπισθεν και ξαναέπεσε και δεύτερη φορά στην είσοδο του καταστήματος.

Μάλιστα, όπως φαίνεται κάποιος του πέταξε και ένα αντικείμενο την ώρα που έκανε αυτή την ενέργεια, στην προσπάθεια του να τον εμποδίσει, ώστε να μην τραυματιστούν άνθρωποι.

Κατά πληροφορίες, όταν ο δράστης κατάλαβε το “λάθος” του, διαβεβαίωσε τον καταστηματάρχη πως θα πληρώσει τα “σπασμένα”.

Το επεισόδιο είδε το φως της δημοσιότητας μετά τον προπηλακισμό του Καθηγητή Πνευμονολογίας, Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, σε ταβέρνα της Καλαμπάκας.

