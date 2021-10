Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μπουρλά στον ΑΝΤ1: Ηχηρό μήνυμα στους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Πότε εκτιμά ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer πως θα έρθει η επιστροφή στην πολυπόθητη κανονικότητα.

Αποκλειστική συνέντευξη στον Θανάση Τσίτσα

Ζήτημα μηνών είναι η επιστροφή μας στην κανονικότητα, με την προϋπόθεση όμως ότι το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν θα “βαλτώσει”, δηλώνει αποκλειστικά στον ΑΝΤ1, ο ελληνικής καταγωγής διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Αλβέρτος Μπουρλά.

Το Τάγμα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τίμησε με το βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Αθηναγόρας” τους ανθρώπους που συνεισέφεραν τα μέγιστα στη “μάχη” κατά της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο Αλβέρτος Μπουρλά αναφέρθηκε και στη δήλωση του επικεφαλής του ΠΟΥ ότι κάποια στιγμή μπορεί να εμφανιστεί ένας νέος ιός, που δεν θα μπορεί να περιοριστεί.

Ο πρόεδρος της Pfizer σημείωσε πως η εξέλιξη της πανδημίας ήταν αναμενόμενη, δεν ήταν όμως αναμενόμενο το μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο. Ευχήθηκε η αγάπη για τους δικούς τους ανθρώπους, να τους κάνει να υπερκεράσουν τον φόβο.

