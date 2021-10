Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Τροχαίο δυστύχημα με θύμα ντελιβερά: Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπαν αυτόπτες μάρτυρες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Τι δήλωσε η μητέρα του αδικοχαμένου 47χρονου.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Διανομέας φαγητού “έσβησε στην άσφαλτο”, όταν νεαρός δεν σταμάτησε στο κόκκινο φανάρι κι έπεσε με το αμάξι που οδηγούσε επάνω του. Η μηχανή του 47χρονου σκόρπισε σε κομμάτια. Συντετριμμένοι οι δικοί του άνθρωποι αδυνατούν να δεχθούν την τρομερή τραγωδία.

«Εγώ ξέρω ότι έτρεχε πολύ, ότι πέρασε με κόκκινο το φανάρι κι έγινε αυτό που έγινε. Παρακάτω δεν ξέρω…», είπε η μητέρα του άτυχου 47χρονου στον ΑΝΤ1.

Ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έκανε “κόντρες” στον δρόμο με άλλο όχημα κι έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αμέσως μετά το δυστύχημα, μάλιστα, επιχείρησε να φύγει από το σημείο.

Η μοίρα έπαιξε άσχημο παιχνίδι στην 16χρονη κόρη του θύματος. Το κοριτσάκι πέρασε από το σημείο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα, είδε την διαλυμένη μηχανή του πατέρα της και αμέσως κατάλαβε πως κάτι κακό είχε συμβεί.

Στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 47χρονος πατέρας, συνάδελφοι του, άφησαν κεριά και λουλούδια.

