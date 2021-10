Οικονομία

Υπ. Εργασίας: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ την ερχόμενη εβδομάδα

Περισσότερα από 72 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν μέχρι τις 5 Νοεμβρίου.

Συνολικά 72,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 72.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την εβδομάδα 1-5 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 1-5 Νοεμβρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

12,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 25.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

θα καταβληθούν σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας). 19,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

θα καταβληθούν σε δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. 424.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 527 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

θα καταβληθούν σε δικαιούχους για παροχές σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ. 43.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 53 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 24 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

θα καταβληθούν σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για την ερχόμενη εβδομάδα δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.

