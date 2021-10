Κόσμος

Ιαπωνία - Επίθεση σε τρένο: Μεταμφιεσμένος σε “Τζόκερ” ο δράστης (βίντεο)

Ένας 24χρονος, ντυμένος με κοστούμι του “Τζόκερ” μαχαίρωσε επιβάτες μέσα σε βαγόνι τρένου στο Τόκιο.

Ένας 24χρονος, ντυμένος με το κοστούμι του “Τζόκερ” από την ταινία “Μπάτμαν”, είναι ο άνθρωπος που επιτέθηκε με μαχαίρι το απόγευμα σε επιβάτες ενός τρένου στο Τόκιο και τραυμάτισε 10 από αυτούς, ενώ πολλοί από τους επιβάτες μετέβαιναν σε πάρτι για τον εορτασμό του Halloween, μετέδωσαν τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης. Η Αστυνομία συνέλαβε τον δράστη επί τόπου.

Ένας άνδρας, περίπου 60 ετών, είχε χάσει τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας δεχτεί επίθεση με μαχαίρι, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο δράστης έριξε ένα εύφλεκτο υγρό μέσα στο βαγόνι και προκάλεσε μια μικρή φωτιά.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε σε τρένο της σιδηροδρομικής εταιρείας Κέιο με προορισμό το Σιντζούκου, τον πιο πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό στον κόσμο, σήμερα στις 8μμ τοπική ώρα την ώρα ακριβώς που έκλειναν οι κάλπες μετά τις σημερινές βουλευτικές εκλογές.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter και μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NHK δείχνει πλήθος επιβατών να προσπαθεί να βγει από τα παράθυρα του ακινητοποιημένου τρένου, σε έναν σταθμό προαστίου δυτικά της πρωτεύουσας και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται μια μικρή φωτιά.

«Νόμιζα ότι ήταν μία φάρσα για το Halloween», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην εφημερίδα Yomiuri. «Μετά είδα έναν άνδρα να πλησιάζει κραδαίνοντας ένα μαχαίρι», που όπως σημείωσε ήταν ματωμένο.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν πολλούς πυροσβέστες, αστυνομικούς και οχήματα των πρώτων βοηθειών έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό όπου είχε σταματήσει το τρένο.

