ΑΕΚ - Άρης: Ίδρωσε αλλά πήρε τη νίκη η “Ένωση” (βίντεο)

Η αποβολή του Μήτογλου ξαναέβαλε στο ματς τον Άρη, που πίεσε για την ισοφάριση.

Τρία στα τρία για την ΑΕΚ του Αργύρη Γιαννίκη, που επικράτησε 2-1 του Άρη στο ΟΑΚΑ, παρουσία περίπου 25.000 θεατών. Με τα γκολ του Μήτογλου (16΄) και Μάνταλου (37΄πεν.) η Ένωση πήρε τους τρεις βαθμούς που τη διατηρούν στη 2η θέση της βαθμολογίας της Super League μετά τις αναμετρήσεις της 8ης αγωνιστικής. Για τον Άρη μείωσε ο Ματέο Γκαρσία στο 73΄, δυο λεπτά μετά την αποβολή του Μήτογλου.

Το σκορ ημιχρόνου (2-0) είναι μία “μαγική εικόνα”, η οποία διαμορφώθηκε αφενός από τις επεμβάσεις του Τσίτσαν Στάνκοβιτς, αφετέρου από δύο αμυντικά λάθη των φιλοξενούμενων. Ο Αυστριακός γκολκίπερ έδειξε ξανά την κλάση του σε σουτ του Μπερτόγλιο και του Ματέο Γκαρσία, ενώ “διασώθηκε” από το δοκάρι στην κεφαλιά του Μπράμπετς στο 23΄.

Στην... απέναντι εστία, οι Αρειανοί επέτρεψαν στο Σίμο Μήτογλου να σκοράρει εντελώς ανενόχλητος με απευθείας σουτ μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου στο 16΄. Ο νεαρός αμυντικός πανηγύρισε το πρώτο γκολ της καριέρας του με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Ο Άρης δεν πτοήθηκε και συνέχισε να έχει την υπεροχή μέσα στο γήπεδο, όμως στο 37΄ “προδόθηκε” ξανά από ένα ατομικό λάθος, αφού ο Μπράμπετς ανέτρεψε το Μάνταλο μέσα στην περιοχή, σε μια φάση που μάλλον δεν εγκυμονούσε κινδύνους. Ο αρχηγός ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 2-0.

Ο Άρης είχε πια… ένα βουνό να ανέβει. Κι αφού δεν κατάφερε να “στριμώξει” την ΑΕΚ όταν ήταν ανώτερος, αλλά αντίθετα πήγε στα αποδυτήρια με δύο γκολ... στην πλάτη, ήταν πολύ δύσκολο να τα καταφέρει στο δεύτερο 45λεπτο. Πήρε τους χώρους που του άφησε η ΑΕΚ, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρία μέχρι που άλλαξαν τα δεδομένα στο 71΄.

Ο Μήτογλου αποβλήθηκε όταν ανέτρεψε τον Καμαρά στερώντας του προφανή ευκαιρία για γκολ και αμέσως μετά ο Άρης μείωσε. Στο 74΄ από τη σέντρα του Σούντγκρεν ο Ματέο Γκαρσία με κεφαλιά έγραψε το 2-1 και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Στο 76΄ οι Θεσσαλονικείς “άγγιξαν” την ισοφάριση, αλλά ο Μισελέν απομάκρυνε πάνω στη γραμμή τη μπάλα μετά από προσπάθεια του Εντιαγέ.

Η κυριαρχία των “κίτρινων” ήταν απόλυτη στο β΄ ημίχρονο, ενώ συνολικά οι τελικές προσπάθειές τους ήταν 20 έναντι μόλις 5 της ΑΕΚ. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό για να ολοκληρώσουν το come back. Η Ένωση κράτησε το 2-1 με τον Στάνκοβιτς να δικαιούται τον τίτλο του πολυτιμότερου, αλλά και τον Σάσα να χάνει γκολ που δεν... χάνεται στο 90+8΄!

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

AΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Στάνκοβιτς, Ρότα (26΄ Μισελέν), Βράνιες, Μήτογλου, Μοχαμάντι, Σιμόες, Σιμάνσκι (77΄ Τζαβέλλας), Τάνκοβιτς (60΄ Λιβάι Γκαρσία), Μάνταλος (60΄ Λε Ταλέκ), Τσούμπερ, Ανσαριφάρντ (77΄ Αραούχο).

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Γκάνεα, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Τζέγκο (61΄ Σάσα), Εντιαγέ (77΄ Ιτούρμπε), Ματέο Γκρασία, Γκάμα (61΄ Μαντσίνι), Μπερτόγλιο (88΄ Χαϊροβιτς), Καμαρά.

