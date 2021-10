Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Αστέρας Τρίπολης: Μοιρασιά στους “Ζωσιμάδες”

Οι Αρκάδες διαμαρτύρονται έντονα για το γκολ της ισοφάρισης από τους γηπεδούχους.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το επαρχιακό ντέρμπι στους «Ζωσιμάδες» ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Αστέρα Τρίπολης, με τις ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League και ύστερα από ένα δυνατό παιχνίδι, με φάσεις, αποβολή και διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για το γκολ του «Άγιαξ της Ηπείρου».

Ύστερα από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο αλλά χωρίς τη μεγάλη φάση και με μοναδική «συγκίνηση» έως τότε τον τραυματισμό του Μουνάφο στα πλευρά (23΄) και την παραλαβή του από το ασθενοφόρο, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με εξαιρετικό σουτ του Σίτο στο 34ο λεπτό.

Πριν προλάβουν όμως καλά-καλά να χαρούν οι Αρκάδες, ο ΠΑΣ Γιάννινα ισοφάρισε σε μια φάση που θα συζητηθεί. Στο 37΄ ο Μπρένερ έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, την πλάτη του Τσιφτσή και κατέληξε στα δίχτυα, με τους ποδοσφαιριστές και τους παράγοντες του Αστέρα να διαμαρτύρονται εντονότατα πως ο σκόρερ χρησιμοποίησε το χέρι.

Οι παίκτες του Ράσταβατς ξεκίνησαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είδαν την τύχη να τους γυρνά την πλάτη δύο φορές: στο 51΄ σε σουτ του Άλβαρες η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι και στην επαναφορά ο Σονί την έστειλε άουτ, ενώ στο 62΄ και σε φάση διαρκείας στην περιοχή των γηπεδούχων ο Σίτο έπιασε ένα δυνατό βολέ που απέκρουσε δύσκολα ο Λοντίγκιν, με την μπάλα να βρίσκει και πάλι στο δοκάρι.

Προϊόντος του χρόνου ο ρυθμός έπεσε, με τις ομάδες επιφυλακτικές να ρισκάρουν και τον Αστέρα να τελειώνει τον αγώνα με 10 παίκτες. Στο 82ο λεπτό ο Μπαράλες χτύπησε εκτός φάσης τον Πίρσμαν και ύστερα από εξέταση του VAR o διαιτητής Γκάμαρης τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο 90΄+3 ο ΠΑΣ Γιάννινα παραλίγο να φτάσει στη νίκη, αλλά το διαγώνιο σουτ του Μίνα απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τσιφτσής.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ανδρέας Γκάμαρης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 82΄ Μπαράλες

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καραχάλιος - Μουνάφο, Σανταφέ, Γκαρθία, Τσιφτσής

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Ηρακλής Μεταξάς): Λοντίγκιν, Οικονομόπουλος (86΄ Μίνα), Κάργας, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Καραχάλιος, Ντομίνγκεθ, Σάλιακας, Μπρένερ (43΄ Μέντες), Σνάιντερ, Μιλιντσεάνου (76΄ Λώλης).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρθία (90΄+4 Κανελλόπουλος), Πίτσου, Καστάνιο, Άλβαρες, Σανταφέ (66΄ Βαλιέντε), Μουνάφο (27΄ Ιγκλέσιας), Ριέρα (90΄+4 Τασουλής), Σίτο, Σονί (66΄ Γκόμεζ), Μπαράλες.

